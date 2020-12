Casa Branca propõe novo plano de estímulo de US$ 916 bilhões

O secretário do Tesouro dos EUA, Steven Mnuchin, anunciou nesta terça-feira (8) que apresentou uma nova proposta de ajuda de 916 bilhões de dólares, com o objetivo de quebrar um impasse de meses nas negociações no Congresso sobre a ajuda adicional à economia, devastada pela pandemia da covid-19.

A proposta, maior do que a de 908 bilhões de dólares apresentada por um grupo de senadores republicanos e democratas na semana passada, inclui "dinheiro para governos estaduais e locais e proteções robustas de responsabilidade para empresas, escolas e universidades" afetadas pela pandemia, disse Mnuchin em comunicado.

Os pontos do plano apresentado nesta terça-feira à líder democrata da Câmara dos Deputados, Nancy Pelosi, foram fundamentais nas negociações.