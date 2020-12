Comunicado do Business Wire :rf IDEAS

rf IDEAS, fabricante líder de leitores de credenciais para acesso lógico e autenticação, e Datasec Solutions Pty Ltd, um fornecedor respeitado de soluções de endpoint de autenticação e criptografia (CypherKey), anunciaram hoje uma parceria para trazer ao mercado um portfólio de soluções de credenciais móveis seguras baseado em leitores móveis WAVE ID habilitados para baixa energia WAVE ID da rf IDEAS Bluetooth® e na plataforma de autenticação segura exclusiva da Datasec.

Os leitores WAVE ID Mobile fornecem aos usuários de smartphones acesso lógico sem contato a estações de trabalho, redes, aplicativos, impressoras seguras e muito mais, ao mesmo tempo em que oferecem suporte para praticamente qualquer proximidade física ou cartão inteligente sem contato em uso em todo o mundo. A nova credencial móvel altamente robusta desenvolvida pela Datasec e disponível para compra na rf IDEAS oferecerá aos usuários em todos os mercados e setores uma opção atraente para acesso lógico seguro, sem toque e sem interrupções.

"Com a recente expansão de nossa credencial móvel e portfólio de leitores, trouxemos a segurança, conveniência e proteção sem toque da autenticação móvel para usuários no ambiente Work-From-Everywhere atual", disse Tod Besse, vice-presidente sênior de vendas globais e marketing na rf IDEAS. "Essa parceria permitirá que nossos clientes tirem proveito da impressionante plataforma de autenticação segura da Datasec, apoiada por nossa premiada experiência e atendimento personalizado ao cliente."

"A Datasec está extremamente animada com a parceria com a rf IDEAS. É uma grande oportunidade de fazer parceria com um líder mundial em leitores de cartões RFID e BLE, o que é uma grande sinergia para ambas as empresas que fornecerão soluções de autenticação e acesso altamente seguras para clientes da rf IDEAS", disse Paul Waite, fundador da Datasec Solutions.

Espera-se que a nova solução de credencial móvel esteja disponível em uma base de assinatura anual no início de 2021 e será compatível com os leitores rf IDEAS WAVE ID Mobile já enviados em grande volume. Para saber mais, entre em contato com um representante da rf IDEAS pelo e-mail sales@rfIDEAS.com.

Sobre a rf IDEAS

A rf IDEAS, Inc. é líder em soluções de acesso lógico para a área da saúde, manufatura, governo e empresas. Apoiados pelas fortes parcerias da empresa com as principais fornecedoras de gerenciamento de acesso de identidade, os leitores da rf IDEAS permitem soluções inovadoras de single sign-on, impressão segura, rastreamento de comparecimento e outras aplicações que exigem autenticação. Os leitores da rf IDEAS são compatíveis com quase todas as credenciais em todo o mundo, incluindo o conjunto cada vez maior de credenciais móveis. Para mais informações, visite www.rfIDEAS.com.

Sobre a Datasec Solutions Pty Ltd

A Datasec Solutions Pty Ltd é uma empresa de segurança de TI que desenvolve, implementa e oferece suporte a soluções de endpoint de criptografia e autenticação (CypherKey e Cryptix) com o objetivo de solucionar problemas críticos de segurança e conformidade quando as organizações transmitem ou acessam informações confidenciais privadas ou comerciais. Para obter mais informações, acesse www.datasec.com.au.

