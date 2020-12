Comunicado do Business Wire :Thales

A Thales anunciou uma nova parceria com o Google Cloud que irá acelerar a capacidade das empresas de migrar com segurança dados confidenciais entre nuvem pública, infraestruturas de TI híbridas e privadas. Juntas, as duas empresas oferecerão novos recursos que permitirão às equipes de segurança possuir e controlar suas chaves de criptografia, ajudando a cumprir os exigentes requisitos regulatórios em meio à força de trabalho altamente distribuída de hoje. Com base em uma história de vários anos de inovação em torno de uma variedade de iniciativas de segurança em nuvem, a Thales e o Google Cloud agora permitirão que os clientes aproveitem todo o potencial da tecnologia do Google Cloud para cargas de trabalho confidenciais, enquanto obtêm a gestão de chaves externas necessária para controlar e proteger os dados em ambientes de TI em nuvem híbrida.

Protegendo a nova fronteira de TI: nuvem híbrida

Esta parceria marca um momento significativo para as organizações finalmente assumirem o controle total de seus dados e chaves de criptografia, especialmente quando buscam estratégias híbridas de várias nuvens. Tratando de ambientes de nuvem privada e pública, a Thales e o Google Cloud fornecerão uma solução pronta para uso que gerencia, intermedia e armazena chaves de criptografia totalmente controladas pelo cliente, permitindo que as empresas movam ativos de dados para a nuvem com confiança. Como descoberto na Edição Mundial do Relatório de Ameaça de Dados da Thales 2020, isto está se tornando cada vez mais crucial, pois mais da metade dos dados corporativos do mundo - dos quais 48% são confidenciais - são armazenados em nuvem.

"Novos recursos são essenciais à migração e segurança da nuvem, especialmente com o crescimento acelerado nesta área", afirmou Sunil Potti, Vice-Presidente e Diretor Geral do Google Cloud Security. "Fiel à nossa missão, criamos um relacionamento mais profundo com a Thales para proteger ainda mais as informações mais confidenciais de nossos clientes. Empresas de todas as formas e portes estão lidando com um ambiente de negócios extremamente fluido e dinâmico, onde até as melhores linhas de defesa são constantemente testadas em batalha. Junto com a Thales, reconhecemos o conjunto atual de circunstâncias e permanecemos vigilantes para fornecer aos clientes as soluções mais avançadas que atendem às necessidades de segurança cibernética de hoje, bem como aquelas que estão surgindo no horizonte."

A parceria também simplifica muito a segurança da mudança para ambientes com várias nuvens, nuvem híbrida e nuvem de borda - uma jornada que mais empresas estão fazendo hoje para lidar com o mundo remoto após a pandemia. Segundo a 451 Research, 62% das empresas hoje estão buscando uma estratégia de TI híbrida. Além disto, trabalhando com a Thales para lidar com a segurança de aplicativos e dados em nuvem, os clientes do Google Cloud agora podem manter uma sólida soberania de dados com visibilidade de chaves de criptografia e gestão do ciclo de vida. Os clientes também podem atender a requisitos regulatórios mais exigentes oriundos de dados recentes e regulamentos de privacidade.

"Nossa parceria com o Google Cloud realmente incorpora a liderança em tecnologia necessária para colocar o controle de dados diretamente nas mãos de nossos clientes", afirmou Sebastien Cano, Vice-Presidente Sênior de Proteção e Licenciamento em nuvem da Thales. "As empresas não precisam mais colocar seus dados confidenciais em ambientes não confiáveis e abrir mão do controle de suas cobiçadas chaves de criptografia. Tornou-se bastante claro que uma evolução na proteção de dados está ocorrendo a um nível mundial, à medida que os profissionais de segurança trabalham juntos para construir um modelo de segurança de responsabilidade compartilhada entre clientes e fornecedores corporativos. Com este esforço conjunto de inovação, estamos apoiando organizações em sua migração para a nuvem com confiança."

Estabelecendo uma base de confiança em nuvem

Para ajudar organizações a se beneficiarem deste nível aprimorado de controle de chaves e dados em nuvem, a Thales integrou seu serviço CipherTrust Key Broker com Google Cloud External Key Manager (EKM). O CipherTrust Key Broker para Google Cloud EKM está disponível na plataforma de proteção de dados sob demanda da Thales. Ao gerar chaves de criptografia usando o CipherTrust Key Broker, as organizações podem verificar a origem e a qualidade das chaves que estão fornecendo ao provedor de nuvem, enquanto mantêm a versão original da chave fora do ambiente do Google Cloud. As organizações mantêm suas chaves mestras em um Thales Luna Cloud HSM, que atua como a âncora de confiança para a solução CipherTrust Key Broker. Para obter mais informação, baixe o resumo da solução CipherTrust Key Broker.

