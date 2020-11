Quatro civis azerbaijanos morrem em explosão de mina em Nagorno Karabakh

Quatro civis azerbaijanos morreram na explosão de uma mina em uma região recentemente reconquistada pelo Azerbaijão perto de Nagorno Karabakh, cenário em outubro de um conflito violento com a Armênia, anunciou uma fonte judicial.

"Em 28 de novembro (...) cidadãos azerbaijanos que passeavam a bordo de um veículo no território da localidade libertada de Fizuli passaram sobre uma mina e morreram", anunciou o serviço de imprensa do MP do Azerbaijão.

"A mina foi colocada pelas forças armênias ao saírem do distrito de Fizuli", completa o comunicado, que cita um "novo tipo de provocação da Armênia contra os civis azerbaijanos".

O distrito de Fizuli é um dos sete distritos azerbaijanos ocupados pela Armênia há 30 anos que formavam uma zona de segurança entre o Azerbaijão e a república autoproclamada de Nagorno Karabakh.

Foi reconquistado militarmente pelo Azerbaijão na guerra de seis semanas entre as tropas deste país e soldados armênios.

Os países concordaram em 9 de novembro com um cessar-fogo em Nagorno Karabakh que concede importantes vantagens territoriais ao Azerbaijão, em especial o controle dos sete distritos.