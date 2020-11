Presidente da China parabeniza Biden pela vitória nos EUA: Bolsonaro segue em silêncio

Joe Biden quando era vice-presidente cumprimentou Xi Jinping quando visitou Pequim, em 2013 (foto: POOL New/ REUTERS / 4-11-2013) eleição presidencial estadunidense, que consagrou Joe Biden como democrata pela vitória. Nesta quarta-feira (25), foi a vez do presidente da China, Xi Jinping, que aproveitou para estabelecer relação amigável entre os países. Enquanto isso, o presidente brasileiro Jair Bolsonaro (Sem Partido) segue em silêncio. Depois da confirmação dos resultados daestadunidense, que consagroucomo 46° presidente dos Estados Unidos , vários líderes mundiais parabenizaram opela vitória. Nesta quarta-feira (25), foi a vez do presidente da, que aproveitou para estabelecer relação amigável entre os países. Enquanto isso, o presidente brasileiro(Sem Partido) segue em









“Esperamos que ambos os países mantenham o espírito de não conflito, não confronto, respeito mútuo e cooperação ganha-ganha, gerenciem e controlem o conflito, promovam as relações China-EUA em direção a um caminho saudável e estável e avancem no nobre curso do mundo paz e desenvolvimento juntamente com cada país e a comunidade global ”, disse Xi.





O vice-presidente, Wang Qishan, aproveitou a oportunidade para também parabenizar a vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris.





Vale lembrar que em 2016, Xi parabenizou Donald Trump no mesmo dia que foi declarado vencedor pela imprensa americana. O resultado das eleições foi confirmado no último dia 7, e desta vez foi feito quase três semanas depois. Ele foi um dos poucos líderes mundiais que deixou de se pronunciar sobre a vitória do democrata.





Wang Wenbin, O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês, enviou felicitações no último dia 13 . “Respeitamos a escolha do povo americano. Enviamos nossas felicitações a Biden e a Harris”, declarou.





Brasil





Enquanto isso, o presidente Jair Bolsonaro (Sem Partido) segue em silêncio sobre a vitória de Biden. Enquanto candidato, o democrata disse que buscaria “organizar o hemisfério e o mundo para promover US$ 20 bilhões para a Amazônia” e que o Brasil pode enfrentar “consequências econômicas significativas” se não parar de “destruir” a floresta.





Bolsonaro não gostou da declaração e chegou a responder. "Assistimos há pouco aí um grande candidato a chefia de Estado dizer que, se eu não apagar o fogo da Amazônia, ele levanta barreiras comerciais contra o Brasil. E como é que podemos fazer frente a tudo isso? Apenas a diplomacia não dá, não é, Ernesto? Quando acaba a saliva, tem que ter pólvora, senão, não funciona. Não precisa nem usar pólvora, mas tem que saber que tem. Esse é o mundo. Ninguém tem o que nós temos", afirmou.



*Estagiária sob supervisão do subeditor Daniel Seabra