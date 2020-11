Japão registra recorde de 2.418 novos casos diários de coronavírus

O Japão registrou pelo terceiro dia consecutivo um recorde no número de novas infecções por coronavírus, com o registro de 2.418 novos casos neste sábado. Dessa forma, o governo reduziu a campanha "GoTo", que oferecia descontos para viagens pelo país e para alimentação em restaurantes, como forma de estimular a economia. A decisão foi anunciada pelo primeiro-ministro, Yoshihide Suga, em uma reunião do comitê governamental de medidas pandêmicas japonês. Na ocasião, ele enfatizou a necessidade de "precauções máximas" e disse que os descontos da iniciativa serão temporariamente removidos no caso dos restaurantes e no que tange às viagens, não poderão mais ser aplicados para as áreas mais afetadas pela covid-19.



Já a Coreia do Sul registrou 386 novos casos de infecção por coronavírus neste sábado, elevando o total no país a 30.403. O número de óbitos por causa da doença é de 503 até o momento, conforme dados da Agência de Controle e Prevenção de Doenças, e a região mais afetada é a parte metropolitana de Seul, onde a densidade populacional dificulta o rastreamento das transmissões. Lá, foram detectados 270 do total de novos pacientes.



A Coreia do Sul vinha conseguindo evitar grandes bloqueios e restrições, apostando em campanhas de incentivo à quarentena e ao uso de máscaras. Em outubro, as autoridades chegaram a reduzir as medidas restritivas ao nível mais baixo, permitindo o retorno de locais considerados de alto risco, como casas noturnas e competições esportivas. Ontem, contudo, a Sociedade Coreana de Doenças Infecciosas alertou que o país pode ultrapassar mil infecções por dia em uma ou duas semanas se as medidas de distanciamento social não forem aplicadas.



A Índia, por sua vez, confirmou 46.232 novos casos da doença nas últimas 24 horas, vendo uma continuidade na situação alarmante em Nova Delhi. Na capital, as unidades de terapia intensiva e o crematório principal estão próximos do limite. Nas últimas semanas, a cidade começou a ver uma alta de cerca de 6.700 infecções por dia. Segundo o Ministério da Saúde indiano, o país teve 564 mortes de ontem para hoje, chegando a um total de 132.726. Ontem, a Índia ultrapassou os 9 milhões de casos de coronavírus desde o início da pandemia.