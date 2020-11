Irlanda sacrificará seus visões por medo de mutação do coronavírus

O governo irlandês anunciou nesta quinta-feira (19) que sacrificará os visões de criação por medo de que sejam portadores de uma mutação do coronavírus transmissível aos humanos, detectada na Dinamarca nesses pequenos mamíferos criados pelas suas peles.

"Continuar com a criação do vison representa um risco contínuo de que surjam novas variações" do vírus ligadas a este animal, afirmou em um comunicado o ministério da Agricultura.

Embora até agora não se tenha detectado nenhum caso no país, o ministério da Saúde "recomendou que o vison criado na Irlanda seja sacrificado para reduzir ou eliminar o risco", acrescentou.

Segundo a imprensa irlandesa, este pequeno país de 5 milhões de pessoas possui três fazendas de visões, onde vivem cerca de 100.000 desses mamíferos.

O ministério da Agricultura se mantém em estreito contato com os criadores "para discutir os próximos passos".

No início de novembro, a Dinamarca, o maior exportador de visões do mundo, ordenou a eliminação de todos os seus espécimes - entre 15 e 17 milhões - após descobrir neles uma mutação do coronavírus transmissível aos humanos que poderia, segundo Copenhague, comprometer a eficácia de uma futura vacina.

Nesta quinta-feira, o ministério da Saúde dinamarquês afirmou que essa mutação do vírus está "muito provavelmente extinta".