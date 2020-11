Google vai incorporar contas bancárias em seu app de pagamentos

O Google anunciou nesta quarta-feira (18) que fará parceria com bancos comerciais e cooperativas de crédito a partir do próximo ano para permitir que os usuários gerenciem suas finanças através da plataforma Google Pay.

"Hoje, as pessoas fazem quase tudo em seus celulares, mas, para muitos, a forma como poupam, pagam e interagem com seu banco não mudou", disse Cesar Sengupta, vice-presidente do Google Payments.

"É por isso que estamos trabalhando com instituições financeiras de confiança para criar o Plex, uma nova conta bancária digital integrada ao Google Pay", acrescentou.

As contas Plex serão oferecidas para consumidores americanos sem taxas mensais, taxas de cheque especial ou requisitos de saldo mínimo, de acordo com o Google, que afirmou que 11 bancos e cooperativas de crédito estavam participando do projeto.

Ao mesmo tempo, o Google informou que está atualizando seu app Google Pay para ajudar os usuários a organizar melhor os pagamentos para pessoas físicas e jurídicas.

"Em vez de exibir uma pilha de cartões ou uma longa lista de transações, o novo aplicativo Google Pay se concentra nos amigos e empresas com quem você faz transações com mais frequência", explicou Sengupta.

A iniciativa surge em um momento em que os gigantes da tecnologia buscam estender seus serviços às finanças pessoais, com pagamentos de pessoa para pessoa e cartões de crédito de marca compartilhada.

Recentemente, a Apple lançou seu próprio cartão de crédito em parceria com a Goldman Sachs, integrado à plataforma Apple Pay. A Amazon, que tem sua própria marca de cartão de crédito, já cogitou oferecer contas correntes, mas ainda não concretizou o plano.