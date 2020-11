Autoridades eleitorais nos EUA não encontram evidências de fraudes na votação

AM

Joe Biden, presidente eleito dos Estados Unidos, e Donald Trump (foto: AFP/Reprodução) autoridades eleitorais de dezenas de estados nos Estados Unidos disseram nesta quarta-feira (11) que não encontraram nenhuma evidência de fraudes ou outras irregularidades nas eleições presidenciais. A alegação tinha sido feita pelo atual presidente americano, Donald Trump, após ele perder as eleições para o democrata Joe Biden.



Apesar disso, algumas autoridades disseram que Trump está equivocado. O jornal New York Times conversou com os escritórios das principais autoridades eleitorais em todos os estados e publicou uma série de evidências que comprovam que a teoria do atual presidente está equivocada.

Segundo o jornal, funcionários de 45 estados responderam que não existem eleições fraudulentas nos Estados Unidos.





Nos quatro dos estados restantes, o New York Times falou com outras autoridades estaduais ou encontrou comentários públicos de secretários de Estado e nenhum relatou qualquer problema importante na votação.





As autoridades estaduais do Texas não retornaram os contatos.





O jornal também destacou que alguns estados descreveram pequenos problemas comuns. Isso porque nos EUA, o voto é em papel, o que faz a contagem ter algumas falhas técnicas.





Embate continua nas redes sociais

Disputa continua nas redes sociais (foto: AFP/Reprodução)



Mesmo após os resultados das eleições americanas apontarem Biden como o novo presidente, ele e Trump continuam uma disputa nas redes sociais.

Em forma de um “comício on-line”, Trump insiste nas redes sociais em uma recontagem de votos. O presidente americano chegou a ter vários posts excluídos. Em alguns deles, o Twitter colocou um aviso informando que a afirmação sobre fraude das eleições é contestada por alguns especialistas. Ao clicar no alerta, o usuário vai até uma página que destaca as principais notícias sobre as eleições.





Já o presidente eleito, Joe Biden, faz discursos voltados à pandemia do novo coronavírus. Em um post, ele chegou a dizer que ainda não é presidente até janeiro de 2021 ironizando a contestação de Trump.