Pela primeira vez, carro voador passa em testes de voo e estrada; veja o vídeo

A tecnologia está se superando cada dia mais e cinco anos após a previsão do filme De volta para o futuro pode ser hora de comemorar: um carro voador passou nos testes de voo! O AirCar (V5) é o carro voador de última geração que se transforma de veículo rodoviário em veículo aéreo em menos de três minutos.

O modelo projetado pelo professor Stefan Klein, chefe de operações e tecnologia, além de piloto de testes da Klein Vision, já completou dois voos no aeroporto de Piestany, na Eslováquia. O veículo tem dois assentos e pesa 1.100 kg, podendo transportar ainda carga adicional de 200 kg por voo. Segundo a empresa, a autonomia estimada de viagem é de 1.000 km e o consumo de voo de 18 l/h.

“Com o Aircar, você chegará ao seu destino sem o incômodo de pegar uma carona para o aeroporto e passar pela segurança comercial, você pode dirigir seu AirCar para o campo de golfe, escritório, shopping ou hotel e estacionar em uma vaga normal, ”disse Anton Zajac, co-fundador, investidor e piloto da Klein Vision.





A Klein Vision é uma empresa de pesquisa e desenvolvimento que transformou o sonho de 30 anos do professor Stefan Klein em realidade. A empresa desenvolveu uma tecnologia patenteada que tornou realidade um carro voador acessível.





“Os principais parâmetros de voo confirmaram todos os conceitos teóricos e cálculos em que se baseou o desenvolvimento do AirCar. Após a conclusão de todos os testes de voo exigidos em conformidade com os regulamentos da EASA, entregaremos um modelo com um motor ADEPT certificado de 300HP nos próximosseis meses", disse o professor.





Ainda de acordo com Klein,entre as tecnologias avançadas estão as asas retráteis, superfícies de cauda dobráveis e o sistema de lançamento de paraquedas. As superfícies de cauda dobráveis contribuem para uma melhor estabilidade longitudinal e características de decolagem, assim como em uma aeronave convencional. No entanto, no modo carro, a cauda retraída resulta em um tamanho mais compacto.





A equipe realizou análises extensivas usando métodos de simulação de última geração, como o FEM, para obter o melhor resultado geral. Todas as peças de construção foram fabricadas atendendo aos padrões de qualidade.O protótipo do AirCar está atualmente sujeito a intensos testes de solo e de voo na categoria experimental desde outubro de 2019.