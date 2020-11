EUA: Trump comemora no Twitter eficácia de 90% de vacina contra covid-19

O presidente dos EUA, Donald Trump, usou nesta segunda-feira sua conta oficial no Twitter para comemorar a notícia de que uma vacina experimental desenvolvida pela Pfizer e BioNTech se mostrou 90% eficaz na prevenção do coronavírus. "Mercado acionário em forte alta, vacina logo virá", publicou Trump na rede social, celebrando a "ótima notícia". Logo após a divulgação de comunicado da Pfizer e da BioNtech, os mercados financeiros internacionais reagiram com euforia. Às 9h45 (de Brasília), em Nova York, o índice futuro do Dow Jones saltava mais de 5%, enquanto as bolsas europeias disparavam entre 4% e 7%.