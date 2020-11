Itália atinge recorde de 39,8 mil casos diários de coronavírus

A Itália registrou um recorde de 39.811 casos diários de coronavírus neste sábado, 7. Ontem, o país já teve 37.809 novos casos. Na Lombardia, um quarto dos testes de coronavírus deu positivo para um total diário de quase 11.500. Lombardia é uma das quatro regiões designadas como "zona vermelha", com um "lockdown" parcial em vigor desde sexta-feira.



As hospitalizações continuam aumentando, com mais 1.104 pessoas hospitalizadas no sábado e mais 119 em terapia intensiva. Existem mais de 862.000 casos confirmados na Itália. Houve novas 425 mortes, com um total confirmado de 41.063, fazendo com que o país seja o sexto maior do mundo em número de mortes.



Índia



Já a Índia relatou 50.356 novas infecções por coronavírus nas últimas 24 horas, enquanto os casos em Nova Délhi ultrapassaram 7 mil neste sábado. O país viu uma queda geral constante nos casos positivos, depois de chegar a quase 100 mil por dia em setembro.



O governo alertou que a situação pode piorar devido à aglomeração de pessoas nos mercados para fazer compras em festivais e aos altos níveis de poluição atmosférica na capital.



Os casos confirmados da Índia ultrapassam 8,4 milhões, o segundo maior número do mundo, atrás dos Estados Unidos. O Ministério da Saúde informou 577 mortes no sábado, aumentando o número total de mortes confirmadas para 125.562.



Colômbia



Na Colômbia, o Ministério da Saúde e Proteção Social informou no sábado que as pessoas infectadas pela covid-19 totalizaram 1.127.733 casos nas últimas 24 horas. Um relatório da pasta indicava que foram registrados 9.756 novos casos, dos quais 2.230 na capital colombiana, 1.788 no departamento de Antioquia e 880 na região do Valle del Cauca; 196 pessoas morreram da doença no período. (Com agências internacionais).