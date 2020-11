Chorando de emoção, com gritos de alegria, panelas e buzinas, os nova-iorquinos comemoraram neste sábado a derrota de Donald Trump neste reduto democrata que nunca considerou o ex-magnata do mercado imobiliário um filho pródigo.

Milhares se aglomeraram em frente à Trump Tower, no coração de Manhattan, ou na Times Square, no Columbus Circle e na Grand Army Plaza, no Brooklyn, para celebrar a vitória de Joe Biden. Os presentes gritavam para Trump "você está despedido!", em alusão a os dias em que o bilionário apresentava o reality show "O Aprendiz".

"Estou maravilhado de alegria. Todas as manhãs sentamos aqui para tomar café e criticamos Trump, é assim que tem sido por quatro anos. Conhecemos Trump bem de seus anos em Nova York, e ele é um sociopata narcisista. Nós o odiamos desde que assumiu o cargo", disse à AFP Bernie Jacobs, um professor aposentado de 84 anos, enquanto comia bagels e bebia café com seus amigos.

Na Quinta Avenida, em frente ao triplex de Trump, bonés de beisebol vermelhos que diziam "ADIÓS" (adeus em espanhol) eram vendidos por 15 dólares, e os carros marchavam em uma marcha triunfante buzinando e agitando bandeiras americanas, alguns com a música "We are the champions" de Freddie Mercury em volume máximo.

"É incrível que tiramos aquele lunático da Casa Branca. Isso separou o país terrivelmente. Precisamos nos unir novamente. Mas para Biden não será fácil, será difícil", disse Eve Grub, 73, que aplaudiu com cada buzina do carros em Midtown Manhattan.

Catherine Griffin, 47, chorava de alegria com um de seus dois filhos.

"Estou feliz por Trump ter deixado nossas vidas, espero que para sempre", disse.

"Que haja um pouco de normalidade em nossas vidas, e que meus filhos possam ver um ser humano decente no comando novamente, isso me deixa feliz."