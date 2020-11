Brasil está no caminho errado para cumprir Acordo de Paris sobre o clima

As emissões de gases de efeito estufa no Brasil aumentaram 9,6% em 2019 devido ao crescente desmatamento na Amazônia, colocando em risco os compromissos do país no Acordo de Paris sobre o clima, denunciou uma ONG ambientalista nesta sexta-feira (6).

O Brasil emitiu 2,17 bilhões de toneladas de CO2 na atmosfera em todo o ano de 2019, um aumento de 9,6% em relação a 2018 (com 1,98 bilhão de toneladas), afirmou o grupo de entidades ambientalistas Observatório do Clima. O número coincide com o primeiro ano de governo do presidente Jair Bolsonaro.

"O crescimento das emissões no último ano foi puxado pelo desmatamento na Amazônia, que disparou no ano passado", aponta o relatório do Sistema de Estimativa de Emissões de Gases de Efeito Estufa (SEEG). O documento estima que 72% das emissões se devem ao "uso da terra e à agricultura", incluindo o desmatamento, que aumentou 85% em 2019 em relação ao ano anterior.

Sob o Acordo de Paris de 2015, o Brasil se comprometeu a reduzir seu nível de emissões de CO2 de 2005 em 37% até 2025. No entanto, as emissões do ano passado foram "17% superiores" a essa meta, apontou o Observatório.

O Brasil também está a caminho de quebrar outro compromisso assumido pelo governo em 2010, o de reduzir as emissões para a faixa de 36,8% a 38,9% até o fim de 2020. O relatório estima que, este ano, o país ficará 9% acima da meta mínima, de 36,8%.

"A meta que tínhamos para 2020 era facilmente alcançável, não era absurda. Só sairíamos da meta se uma tragédia estivesse acontecendo, e ela está", denunciou Márcio Astrini, secretário-executivo do Observatório, muito crítico do governo Bolsonaro.

Mais de 7.890 km² foram desmatados na Amazônia brasileira entre janeiro e outubro, abaixo dos mais de 8.400 km² em 2018, mas muito acima do total de cada um dos quatro anos anteriores, segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).