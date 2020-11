Ator Johnny Depp recorrerá da sentença na qual perdeu contra o jornal britânico

O ator americano Johnny Depp confirmou nas redes sociais nesta sexta-feira (6) que vai recorrer depois de perder o processo de difamação contra o tablóide britânico The Sun, que o descreveu como um marido violento com sua ex-mulher Amber Heard.

Depp também anunciou que a Warner Bros pediu a ele para "renunciar ao papel de Grindelwald" no próximo filme da franquia "Animais Fantásticos", algo que anunciou que "aceitou", em uma mensagem enviada pelo Instagram.

O ator de "Edward Mãos de Tesoura" e "Piratas do Caribe" assumiu grandes riscos ao processar por difamação o News Group Newspapers (NGN), empresa editora do jornal britânico The Sun, que o acusou de espancar sua ex-mulher Amber Heard.

O processo, levado ao Tribunal Superior em Londres, surgiu de uma manchete noticiada em abril de 2018, na qual o The Sun questionava como a autora britânica J.K. Rowling poderia aceitar esse "espancador de mulheres" no filme "Animais Fantásticos".

Após semanas de julgamento em julho, que levaram à divulgação de aspectos até então desconhecidos da vida privada do ator de 57 anos e sua ex-mulher, o Tribunal Superior de Londres indeferiu o processo de Depp, considerando que as afirmações do jornal The Sun eram "substancialmente verdadeiras", uma vez que "a maioria dos ataques alegados foram comprovados".

"O julgamento surrealista do tribunal do Reino Unido não mudará minha luta para dizer a verdade e confirmo que pretendo recorrer (da sentença)", disse Johnny Depp em suas contas no Instagram e no Facebook.

Ele também ficou "comovido" pelas "muitas mensagens" de apoio recebidas.

"A minha determinação continua forte e pretendo provar que as acusações contra mim são falsas", acrescentou o ator.

"Johnny Depp vai deixar a franquia Animais Fantásticos", confirmou um porta-voz da Warner Bros.

"Agradecemos a Johnny por seu trabalho nos filmes até agora", acrescentou, observando que Depp será substituído por outro ator no próximo filme, cujo lançamento mundial está programado para o verão de 2022.

Johnny Depp seria Gellert Grindelwald novamente no terceiro filme da série, tendo interpretado esse papel em "Animais Fantásticos" (2016) e "Animais Fantásticos: Os Crimes de Grindelwald" (2018).

Esses filmes, feitos por David Yates e escritos por J. K. Rowling, fazem parte de uma série de cinco longas-metragens que se passam no mesmo universo dos livros e filmes que têm como herói o jovem feiticeiro Harry Potter, embora se passem décadas antes.