Comemoração do fim da Primeira Guerra Mundial prejudicada pelo confinamento

As homenagens aos soldados mortos na Primeira Guerra Mundial, que no Reino Unido costumam ser celebradas em grande estilo, foram drasticamente reduzidas este ano devido à pandemia de coronavírus, que dificultou a arrecadação de fundos para os veteranos.

O "Remembrance Sunday" (Domingo da Lembrança) é tradicionalmente marcado pelas homenagens aos soldados britânicos e da Commonwealth mortos na guerra e nos conflitos posteriores.

Com concertos, serviços religiosos e desfiles, o Reino Unido celebra no domingo mais próximo ao 11 de novembro, data do armistício assinado em 1918 entre Alemanha e os Aliados.

No entanto, com a segunda onda da pandemia, que causou quase 48.000 mortes no país desde o início do ano, a Inglaterra entrou em um segundo confinamento na quinta-feira, que limitará a interação social por quatro semanas.

No Cenotáfio, monumento dos mortos no centro de Londres, a solene cerimônia de oferenda de flores será mantida, mas sem público ou desfile de veteranos.

Muitos serviços religiosos foram cancelados ou serão realizados online.

Neste ano, o tradicional concerto no Royal Albert Hall foi pré-gravado e a BBC o transmitirá no sábado, com a participação do príncipe Carlos e do veterano da Segunda Guerra Mundial Tom Moore.

O governo pediu aos organizadores dos eventos locais que "não incentivem o público a comparecer". O porta-voz de Downing Street destacou que a data é "de importância nacional", mas lembrou que as regras do confinamento são "claras".