Comunicado do Business Wire :O-RAN ALLIANCE

A O-RAN ALLIANCE concluiu seus primeiros dois anos de operação bem-sucedida, entregando importante progresso na padronização de Radio Access Networks (RAN) abertas e inteligentes.

Acolhendo a Rakuten Mobile como seu novo membro operador, a O-RAN ALLIANCE representa atualmente a liderança de 27 operadoras importantes unindo forças para tornar a indústria RAN verdadeiramente aberta, inteligente, virtualizada e totalmente interoperável. Com sólido suporte de desenvolvedores e desenvolvedores acadêmicos, a O-RAN tem agora mais de 230 empresas impulsionando a definição e realização da tecnologia O-RAN.

Na sua Assembleia Geral Anual realizada em 27 de outubro de 2020, os membros da O-RAN ALLIANCE elegeram o conselho de administração para os próximos 2 anos de mandato. Três novas operadoras estão se juntando ao conselho: KDDI, Rakuten Mobile e Vodafone, solidificando o conselho composto de 15 membros.

"Nos seus primeiros dois anos, a O-RAN ALLIANCE promoveu um tremendo ritmo na entrega de novos padrões para uma RAN aberta e inteligente e ajudou a facilitar implementações ao liberar software aberto, apoiar a integração e testar implementações O-RAN concretas", disse Andre Fuetsch, presidente da O-RAN ALLIANCE e diretor de Tecnologia da AT&T.; "Damos as boas-vindas aos novos membros do conselho da O-RAN e aguardamos ansiosamente a continuidade das contribuições de todos os participantes da O-RAN que impulsionaram o ecossistema da rede móvel global baseada na abertura, interoperabilidade e inteligência".

"O crescente compromisso do operador valida a abordagem da O-RAN ALLIANCE para impulsionar a transformação da RAN ao criar padrões globais para uma RAN aberta e inteligente", disse Alex Jinsung Choi, diretor de operações da O-RAN ALLIANCE e vice-presidente sênior de Estratégia e Inovação de Tecnologia da Deutsche Telekom. "O alinhamento do ecossistema desenvolvendo iniciativas com outras Organizações de Desenvolvimento Padrões (Standards Development Organizations), a estreita cooperação com a Comunidade de Software da O-RAN e o apoio para Centros de Integração e de Testes Abertos são passos concretos para acelerar a disponibilidade comercial de tecnologia de conformidade O-RAN multifornecedor.

"Estamos muito entusiasmados para trabalhar com os parceiros da O-RAN ALLIANCE na aceleração e adoção de rede RAN aberta e inteligente", disse Tatsuo Sato, vice-presidente e diretor administrativo, planejamento tecnológico da KDDI CORPORATION. "Esperamos que a abertura e inteligência da O-RAN nos tragam inovações RAN aprimoradas e rede flexível e economicamente viável".

"Por meio do nosso trabalho na nossa rede móvel no Japão, mostramos que RAN aberta, interoperável e desagregada é uma válida alternativa à arquitetura de rede tradicional", comentou Tareq Amin, diretor representante, vice-presidente executivo e diretor de tecnologia da Rakuten Mobile, Inc. "Como um novo membro da O-RAN ALLIANCE, estamos ansiosos para compartilhar as lições aprendidas do desenvolvimento de nossa rede comercial 4G/5G para acelerar o estabelecimento de padrões totalmente abertos para RAN e contribuir para o desenvolvimento de um ecossistema de fornecedor diverso e rico".

"A O-RAN ALLIANCE se tornou uma facilitadora essencial da visão OPEN RAN", disse Nadia Benabdallah, chefe de Networks da Vodafone Group. "Nos próximos anos, é essencial que estabeleçamos um plano para iniciativas de transformação verdadeiras, enquanto asseguramos uma Integração de Sistema completa e entregamos um serviço de qualidade para nossos clientes. Essas são as mais importantes e complexas áreas a serem abordadas. Para cumprir essa promessa, a evolução da RAN ABERTA requer uma voz única, e, portanto, estamos felizes em aumentar nossos esforços dentro da O-RAN ALLIANCE para fazer com que isso aconteça".

Vinte especificações O-RAN lançadas desde junho 2020

O novo conjunto de especificações adiciona-se ao total de 40 padrões em 73 versões.

As especificações O-RAN publicadas no segundo semestre de 2020 apresentam a versão inicial de aspectos e princípios gerais de interface O2, o design de referência de HW para picocélulas internas em quebras de 7,2 e 8,0, bem como uma estrutura de testes do sistema ininterrupta.

A publicação do Critério e diretrizes para os Centros de teste e integração abertos (Open Testing and Integration Centres, OTIC) inicia a plataforma global para testes e integração de equipamento de rede compatíveis com a O-RAN.

Quinze outras especificações publicadas representam versões mais atualizadas aos padrões O-RAN existentes, enriquecendo-os com novas funções de acordo com a arquitetura O-RAN.

Para obter mais detalhes sobre novas especificações, consulte esta publicação no blog da O-RAN.

O Grupo de Tarefa de Segurança da O-RAN aborda os aspectos de segurança de RAN aberta

A O-RAN criou um Grupo de Tarefa de Segurança (Security Task Group, STG) para investigar e abordar as considerações de segurança da arquitetura O-RAN. Na sua recente publicação no blog, o STG aborda os desafios de segurança em todas as interfaces e componentes.

A Exposição Virtual O-RAN oferece insights sobre empresas no progresso das suas implementações O-RAN

Para substituir o MWC Los Angeles 2020 cancelado, as empresas-membros da O-RAN apresentaram suas demonstrações recentes do equipamento compatíveis com O-RAN na Exposição Virtual da O-RAN. Vinte e três demonstrações de soluções da O-RAN Abertas e Inteligentes foram adicionadas:

A IPLOOK demonstra uma rede essencial móvel aberta 5G SA/NSA ininterrupta. Essa demonstração destaca a solução básica móvel convergente 3G/4G/5G contínua altamente escalável baseada em COTS e Nuvem para MNOs, MVNOs, WISPs e Redes Privadas para reduzir o TCO e aumentar a receita.

A Airspan demonstra seu solução OpenRANGE baseada em Open RAN MIMO 5G virtual massiva contínua . Ela inclui: O-RAN aberta Fronthaul baseada em MIMO O-RU massiva nativa na nuvem, contentorizada em pilha de protocolo baseado em vDU e vCU x86 e estrutura de serviço de gestão e orquestração (Service Management and Orchestration, SMO) da Airspan.

A Juniper Networks demonstra o fatiamento de rede 5G pelos domínios de Rede de Transporte e Nuvem Telco, que pode ser usada para o fatiamento O-RAN xHaul. A demonstração destaca o fatiamento de redes criadas pelos controladores Juniper específicos do domínio, Contrail e Northstar, e explica como o fatiamento de rede funciona para entregar garantias de serviço para aplicações 5G.

A ArrayComm apresenta duas demonstrações:

(1) uma solução 5G ininterrupta compatível baseada em NXP BonnyRigg, a qual prova a possibilidade de solução de célula pequena em nova plataforma.

(2) uma solução 5G ininterrupta compatível baseada em NXP LX2160A + Xilinx FPGA ZU21DR. Ela oferece desempenho de taxa de transferência mais alto e está pronta para implantação comercial.

A Comba Telecom demonstra unidade de rádio remota multibanda de RAN aberta com tecnologia avançada que mantém nível reduzido de consumo de energia e melhor sensibilidade de recepção. O fator de forma pequeno e desempenho de Tempo Médio Antes da Falha melhorado contribui para a economia na instalação e manutenção. Essas características facilitam a integração fronthaul com parceiros O-DU.

A Xilinx apresenta duas demonstrações:

(1) BBU virtual, aceleração HW baseada em FPGA O-CU e O-DU na Edge Cloud baseada em cartões aceleradores Telco Xilinx T1 que transformam um servidor padrão em uma unidade de banda base virtual (O-DU) com o desempenho, latência baixa, e eficiência de energia requerida para implementações O-RAN 5G. Os cartões Xilinx T1 implementam ainda mais os protocolos de planos O-RAN MCUS para a interface Open Front Haul.

(2) Design de referência da unidade de rádio MIMO massiva O-RAN baseado em dispositivos RFSoC Xilinx incorporando GSPS ADC/DACs integrados (arquitetura de transceptor de amostragem de RF direta), configurações 32TRX e 64TRX, DFE, alta EIRP e alta TRP alinhadas com o requisito estabelecido em OMAC HAR.

A Calnex demonstra que a precisão de tempo e de sincronização é um desafio técnico importante e órgãos de padronização têm trabalhado nas especificações. Esta demonstração destaca a metodologia para testes de conformidade de tempo para Fronthaul e O-RAN que permitirá uma implementação bem-sucedida de novos padrões e tecnologias.

NTT DOCOMO, Fujitsu, NEC e Samsung apresentam IOT multifornecedor com X2 e Fronthaul e Aberta da O-RAN. Isso inclui NSA 5G por RAN multifornecedor com NR em sub 6GHz e mmWave, o qual já se encontra ao vivo em rede comercial da NTT DOCOMO. Inclui também uma realização pré-comercial de Fronthaul Multiplexer (FHM) e Agregação de Portadoras interbanda de NR sub 6 GHz.

Baicells, QCT e Wind River apresentam a solução microcell externa E2E baseada na plataforma Fronthaul aberta e Nuvem aberta Além disso, as plataformas conjuntas para O-CU/O-DU e 5GC são testadas com UEs comerciais para demonstrar a Taxa de transferência de pico de MU-MIMO com micro AAU externa.

A VIAVI apresenta 3 demonstrações:

(1) o verificador TM500 O-RU, que cobre uma ampla gama de capacidades de teste, abordando a conformidade, interoperabilidade e necessidades de teste de desempenho para NEMS e provedoras de serviço.

(2) seu emulador TM500 O-RU para testar a interoperabilidade e interfuncionamento da O-RAN O-DU. Inclusive o teste de largura de banda completa de plano de CU com tráfico multi-UE enquanto monitora a qualidade de sinal para larguras de banda diferentes.

(3) teste ininterrupto do sistema de desempenho 5G NSA por múltiplos componentes O-RAN de fornecedores múltiplos. Oferecimento de validação de desempenho e interoperabilidade com automação de teste integrado por toda uma rede multifornecedor O-RAN completa com o verificador de rede TM500.

A Keysight apresenta 7 demonstrações:

(1) um Simulador RU virtualizado que opera em hardware comercial para testar O-DUs/O-CUs. Isso ajuda a acelerar o desenvolvimento/manufatura, Operador, e OTIC Labs para acelerar o desenvolvimento e testes de O-RAN

(2) um verificador RIC construído como um microserviço e pode ser implementado em ambientes de nuvem públicos/privados. Isso verifica a interface E2, bem como a habilidade para RIC para responder a relatórios KPM de O-DUs e O-CUs simulados.

(3) verificação de desempenho constante da rede O-RAN 5G SA. Os MNOs podem avaliar agora o desempenho de uma RAN multifornecedor.

(4) solução de teste de O-RAN automatizado para O-RUs. Esse conjunto de testes permite o desenvolvimento/fabricação de NEMs, operadores e OTIC Labs para acelerar os testes de conformidade da O-RU.

(5) solução de validação de rede de transporte xhaul usando IxNetwork. Ela permite que fornecedores e operadores de dispositivos de transporte comparem o desempenho de encaminhamento e orçamento total de atraso da rede de fronthaul sensível ao tempo

(6) solução de teste IxNetwork TSN para rede fronthaul sensível ao tempo. Este teste permite que fornecedores e operadores de dispositivos de transporte validem a capacidade de preempção de estrutura de dispositivos de transporte, assegurando latência constante do tráfego de rádio expresso.

(7) solução de teste de roteamento de segmento IxNetwork para transporte xHaul. Este teste permite que fornecedores e operadores de dispositivos de transporte validem a insfraestrutura de fatiamento de rede de transporte apoiando serviços 5G diferenciados.

AT&T;, VIAVI, Samsung e Nokia demonstram um caso de uso de orientação de tráfego constante baseada em um número de componentes de recursos abertos nomeadamente, plataforma RIC quase-RT, orientação de tráfego xApp, monitoramento de KPI xAPP e um simulador RAN.

A NEC demonstra seu equipamento de estação de base 5G com interfaces Fronthaul aberta, ou seja, Unidades de Rádio Abertas (O-RU) para macrocélulas que suportam as bandas 3,7GHz e 4,5GHz, como também Multiplexadores Fronthaul Abertos (FHM) para 5G.

A Ericsson demonstra como o SMO desempenha gestão automática de RAN xNFs (qualquer Função de Rede) através de interface O1. Ela também demonstra como a função do controlador A1 da OSC (Comunidade de software O-RAN) suporta o refinamento de QoE na RAN por meio do uso de políticas A1.

Sobre a O-RAN ALLIANCE

A O-RAN ALLIANCE é uma comunidade mundial com mais de 230 operadoras de rede móvel, fornecedores e pesquisadores e instituições acadêmicas que operam no setor de redes de acesso via rádio (RAN). Como a RAN é uma parte essencial de qualquer rede móvel, a missão da O-RAN ALLIANCE é reformular o setor para redes móveis mais inteligentes, abertas, virtualizadas e totalmente interoperáveis. Os novos padrões O-RAN permitirão um ecossistema de fornecedores de RAN mais competitivo e vibrante, com inovação mais rápida para melhorar a experiência do usuário. As redes móveis baseadas em O-RAN melhorarão, ao mesmo tempo, a eficiência das implantações de RAN e as operações das operadoras móveis. Para conseguir isso, a O-RAN ALLIANCE publica novas especificações de RAN, lança software aberto para a RAN e apoia seus membros na integração e teste de suas implementações.

Para mais informações, acesse www.o-ran.org.

