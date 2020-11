México celebra Dia dos Mortos com restrições e luto pela COVID-19

Morador de San Pedro Cholula mantém tradição viva (foto: PEDRO PARDO/AFP)

Milhares de famílias mexicanas celebram o Dia dos Mortos a partir deste domingo (1º), amais significativa do país, com fortese em luto pela pandemia que já deixou cerca de 92 mil mortos.

Os cemitérios, que costumam ficam lotados nessas datas, estão fechados, enquanto vários eventos foram cancelados para evitar o aumento das infecções por coronavírus, que já são mais de 900 mil.

A Cidade do México ficou sem seu habitual desfile de caveiras sorridentes e fantasias multicoloridas. Tampouco se vê gente vestida de catrinas, os elegantes esqueletos típicos da festa, que vai até segunda-feira.

Em vez disso, muitas famílias se lembram daqueles que faleceram na privacidade de suas casas.

"Talvez na hora veja com dor, mas agora começo a ver como uma alegria, que o Dia dos Mortos representa na realidade", diz Janet Burgos, 41, à AFP. Junto com seus irmãos, ela fez uma oferenda em memória de sua mãe Rosa María, que morreu em junho aos 64 anos, presumivelmente de covid-19.



Primeira oferenda

Segundo a tradição mexicana, durante o Dia dos Mortos as almas voltam para casa para conviver com seus familiares, que preparam oferendas com fotos, flores coloridas de calêndula e suas bebidas e comidas favoritas, além do "pão dos mortos".

"Vai ser o primeiro ano em que vamos fazer uma oferenda e ainda para minha mãe, porque todos os anos era ela que fazia", diz Nelly, 47, a outra filha de Rosa María. "Para a primeira vez (...) até que ficou muito bonito".

Tradicionalmente, as famílias visitam seus entes queridos nas sepulturas e levam

O coronavírus já havia alterado os rituais fúnebres. Famílias como a de Rosa María não puderam celebrar os velórios e, em muitos casos, os corpos foram direto do hospital para o crematório.

Por isso, as oferendas do Dia dos Mortos deste ano se tornaram um consolo para aqueles que não tiveram a chance de se despedir por conta do vírus.



Luto nacional

O governo do presidente Andrés Manuel López Obrador decretou três dias de luto nacional pelas vítimas da COVID-19 no México, um país de 129 milhões de habitantes e o quarto mais afetado pela doença.

Em uma cerimônia no sábado, o primeiro dia de luto, López Obrador dedicou uma oferenda no Palácio Nacional com a bandeira a meio mastro.

As autoridades da Cidade do México, por sua vez, criaram um site para que as famílias possam compartilhar imagens de seus altares.