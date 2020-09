Opositores a López Obrador protestam na Cidade do México contra condução da pandemia

Dezenas de oponentes do presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, organizaram um protesto em uma avenida central da Cidade do México contra a forma como o presidente lidou com a pandemia covid-19 e a economia.

A manifestação tentou chegar ao Zócalo na Cidade do México no sábado - a praça pública mais importante do país, em frente à sede do governo - mas a polícia local os impediu de passar, então os manifestantes decidiram pernoitar em um avenida próxima.

A previsão é que neste domingo eles tentem novamente chegar ao Zócalo.

Com faixas que dizem "Fora com AMLO" (como o presidente é conhecido por sua sigla) e bandeiras mexicanas, o grupo, denominado "Frente Nacional Anti-AMLO", questiona o manejo de López Obrador com a nova pandemia de coronavírus, que deixou até agora 694.121 casos confirmados de coronavírus e 73.258 mortes no país, além da crise econômica.

O grupo já fez várias manifestações na capital para exigir a renúncia do presidente por meio do questionamento de suas políticas e decisões econômicas.