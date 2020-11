Israel inicia testes clínicos para vacina contra a covid-19

Israel iniciou neste domingo os primeiros testes clínicos de uma vacina contra o novo coronavírus, no momento em que o governo começa a flexibilizar o segundo confinamento decretado no país.

No início da pandemia, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu solicitou ao Instituto de Pesquisa Biológica (IIBR) o desenvolvimento de uma vacina local contra o vírus, que já provocou 2.541 mortes em Israel.

Duas pessoas, uma no hospital Sheba, perto de Tel Aviv, e outra no hospital Hadassah em Jerusalém, receberam no domingo a vacina, na primeira etapa de testes clínicos israelenses.