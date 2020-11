Jovem vestido com roupas medievais mata duas pessoas em Quebec, no Canadá

(foto: Jordan PROUST / AFP)

Duas pessoase cinco ficaram feridas no sábado à noite na cidade canadense de Quebec quando foram esfaqueadas por um jovem que foi detido, informou a polícia. O suspeito, um jovem na casa dos 20 anos armado com uma espada e vestido com roupas "medievais", foi detido pouco antes de 01H00 (3H00 de Brasília),, anunciou Etienne Doyon, porta-voz da polícia da cidade, sem revelar o motivo do ataque na noite de Halloween.

Asaconteceram no centro histórico da cidade, perto do hotel Chateau Frontenac e da Assembleia Nacional, o parlamento provincial de Quebec. A polícia pediu aos moradores que permaneçam em suas casas com as portas fechadas durante a investigação, mas não revelou um motivo para os ataques.

De acordo com três testemunhas citadas pelo jornal Le Soleil, o agressor matou a primeira vítima perto do hotel Chateau Frontenac. A segunda pessoa morreu na rua Remparts. Em seu trajeto rumo ao Porto Antigo, o jovem feriu outras pessoas, segundo o jornal.



O suspeito foi detido após uma perseguição pelas ruas de Quebec Antiga, informou Doyon. O agressor foi identificado, mas a polícia não revelou sua identidade. "É um homem vestido com roupa medieval. Ele carregava uma espada. São ferimentos provocados por arma branca, isto é tudo que podemos dizer no momento", afirmou Doyon.

As cinco vítimas que sobreviveram ao ataque sofreram ferimento de divesas gravidades. A polícia não revelou nenhum detalhe sobre as identidades ou idades das vítimas. O suspeito se entregou à polícia e, no momento da detenção, estava no chão, descalço e hipotérmico, informou o Le Soleil.

Fontes policiais afirmaram que ele planejou o ataque por um ano e meio. Devido à pandemia de coronavírus, as ruas do centro histórico de Quebec estavam tranquilas no momento dos ataques.