Influenciador nega doença e depois morre vítima de COVID-19

Umdaque negou a existência damorreu em decorrência da doença, neste sábado (17). A morte foi anunciada pela ex-esposa dele, Sofia Stuzhuk, nas redes sociais.De acordo com o relato dela,, de 33 anos, pegou a doença em viagem à Turquia. Durante a viagem, ele percebeu um. De volta à Ucrânia, ele testou positivo para aEle ficou internado por oito dias, foi liberado para casa, mas piorou rapidamente e teve que retornar ao hospital, onde acabou morrendo.No, o influenciador fez uma postagem antes de morrer em que reconhece que estava. "Eu pensava que a COVID não existia, até eu ficar doente.É pesado. O hospital está lotado de pessoas, algumas delas tratadas nos corredores", escreveu.Dmitriy sempre promoveu noum estilo deA ex-esposa dele relatou que ele tinhae que não aguentou. ""Dima (Dmitriy) tinha problemas com o sistema cardiovascular. Seu coração não está aguentando. Ele sofreu uma, mas os médicos reiniciaram seu coração. Seu estado é extremamente grave. Ninguém pode fazer mais nada. Fiz tudo o que pude para que o pai dos meus três filhos vivesse. Mas nada depende de mim agora", escreveu em uma rede social. E depois informou da morte do ex-marido. "Dima não está mais conosco".