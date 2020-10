Comunicado do Business Wire :AEM

A AEM, criadora de soluções inovadoras de teste e medição, apresentou hoje o Network Service Assistant (NSA) com Certi-Lite, uma nova categoria de aparelho de teste híbrido que preenche a lacuna no equipamento de teste existente entre conectividade de rede e teste de cabo baseado em normas. Simultaneamente, a empresa anunciou a disponibilidade do TestDataPro Cloud, que oferece aos usuários a capacidade de fazer upload dos resultados por meio de uma conexão de rede, dando aos gerentes a capacidade de acompanhar o andamento do projeto em tempo real.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20201015005954/pt/

AEM's Network Service Assistant (NSA) with Certi-Lite bridges the gap in existing test equipment between network connectivity and standards-based cable testing. (Photo: Business Wire)

Com o NSA Certi-Lite, os proprietários de rede não precisam mais escolher entre aparelhos de teste com fio para continuidade de cabo básico, um aparelho de teste de rede para qualificar multi-gig e teste de conectividade de rede do mundo real ou um certificador de cabo para aqueles momentos em que um teste mais profundo no cabeamento é necessário. O NSA fornece estes recursos e muito mais - cumprindo um nível de teste que a AEM chama de Qualification+; mais do que teste de qualificação com recursos de teste de certificação.

"Com a dependência cada vez maior de dispositivos conectados à rede em constante evolução e mudanças / acréscimos / movimentos frequentes na rede, os departamentos de TI precisam garantir que a infraestrutura de cabeamento ofereça suporte aos aplicativos de rede pretendidos", disse Harshang Pandya, Diretor Geral de Teste & Medição. "Historicamente, isto exigia a compra de dois ou até três conjuntos diferentes de equipamentos de teste, o que é difícil de justificar. É aí que entra o NSA com Certi-Lite. O NSA oferece um modo econômico para os proprietários de rede testarem a conectividade de rede com e sem fio, combinada com testes de cabos segundo as normas."

Pandya adverte que o recurso Certi-Lite do NSA não é um substituto à certificação de cabo de extremidade dupla para se qualificar a um programa de garantia do fabricante de cabos. Para estes tipos de testes, é necessário um aparelho de teste com certificação como o TestPro da AEM.

Teste Qualification+: Novos Parâmetros de Testes para Novas Demandas de Rede

Para atender às necessidades em evolução das lojas de TI de hoje, a AEM adotou uma abordagem totalmente nova para encontrar uma solução que atenda a todas as suas necessidades em um único aparelho de teste, preenchendo efetivamente a lacuna entre verificação, qualificação e certificação com a nova categoria Certification+.

O gráfico a seguir detalha o que é coberto em cada categoria.

O Certi-Lite oferece testes de RF completos envolvendo a medição de parâmetros de cabos complexos, como Perda de Retorno, NEXT, Resistência DC e TDR de falhas. O NSA realiza testes de cabos de extremidade única que vem com um pequeno plugue terminal passivo chamado NSA Remote, que ajuda a reduzir o custo geral do equipamento de teste enquanto fornece um teste de cabo compatível com ANSI/TIA 1152-A.

O Network Service Assistant já está disponível. Acesse www.aem-test.com/nsa para obter mais informação.

Sobre a AEM

As soluções de teste e medição da AEM incluem aparelhos de teste de rede portáteis de alto desempenho e analisadores de rede vetorial. Estas soluções são altamente modulares e construídas com o propósito de testar a Ethernet automotiva e predial em ambientes de campo e de fabricação. A AEM também oferece manuseio automatizado aos fabricantes de chips mais avançados do mundo, ajudando a entregar muitos dos produtos de maior sucesso na economia 5G. A sede da AEM nos EUA fica em Chandler, Arizona. Para obter mais informação, acesse www.aem-test.com/nsa .

© AEM 2020

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20201015005954/pt/

Lisa Schwartz AEM 719-231-6907 lisa.schwartz@aem-test.com

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.