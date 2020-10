State Grid estima investimentos de US$ 900 bi entre 2021-25 no sistema elétrico

A State Grid, empresa estatal da China que opera a maior parte do sistema elétrico chinês, anunciou neste sábado que pretende investir mais de seis trilhões de yuans (cerca de US$ 900 bilhões) em infraestrutura durante seu plano estratégico de cinco anos entre 2021 e 2025.



Mao Weiming, presidente do conselho da State Grid, disse que os investimentos vão focar em transmissão de energia de ultra-alta tensão, malha de carregadores para carros elétricos e digitalização da infraestrutura, de acordo com a agência de notícias estatal Xinhua.