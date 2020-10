Apartamento de Cristiano Ronaldo na ilha da Madeira é roubado

O apartamento do jogador de futebol Cristiano Ronaldo no Funchal, na sua ilha natal da Madeira, foi roubado - informou a polícia do arquipélago português nesta quinta-feira (8).

"O apartamento de Cristiano Ronaldo foi roubado na quarta-feira", disse um porta-voz da polícia à AFP nesta quinta, sem dar mais detalhes.

O suspeito de roubo, já conhecido dos serviços da polícia e procurado nesta quinta-feira, aproveitou a abertura do portão da garagem em uma operação de manutenção para entrar na propriedade, relatou o Diario de Noticias, o jornal da Madeira.

O apartamento do capitão da seleção portuguesa fica no último andar de um edifício onde residem vários membros de sua família.

Ronaldo e seus familiares passaram várias semanas neste apartamento em março passado, após a descoberta de um caso positivo entre seus companheiros da Juventus.

O ladrão levou uma camisa da Juventus autografada pelo jogador de 35 anos e alguns objetos de pouco valor.

A polícia conseguiu identificar o suspeito, graças às imagens das câmeras de vigilância, sempre de acordo com o jornal local.

"CR7" deve jogar com Portugal, contra a França, neste domingo (11), em Saint-Denis, e depois contra a Suécia, na próxima quarta-feira (14), em Lisboa, pela Liga das Nações.