Donald Trump é transferido para hospital após diagnóstico de COVID-19

AM

Donald Trump (foto: AFP/Reprodução) presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi levado para o hospital nesta sexta-feira (2). Trump foi diagnosticado com COVID-19. Ele teria sido encaminhado via helicóptero. A informação é da Associated Press. foi levado para o hospital nesta sexta-feira (2). Trump foi diagnosticado com COVID-19. Ele teria sido encaminhado via helicóptero. A informação é da Associated Press.

O boletim disse que Trump estava animado e tinha recebido um coquetel que estava ainda em testes. "Ele está sendo avaliado por um time de especialistas e juntos vamos fazer recomendações ao presidente e à primeira-dama sobre os próximos e melhores passos", diz a Casa Branca.

Vale relembrar que, mesmo afirmando que estava tomando hidroxicloroquina para prevenção do novo coronavírus, o presidente dos Estados Unidos Donald Trump foi infectado pelo vírus. O remédio não está fazendo parte do tratamento do presidente.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.