Tratamento de Trump para a COVID-19 não inclui cloroquina

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump (foto: AFP/Reprodução)

Mesmo afirmando que estava tomandoa para prevenção do, o presidente dosfoi infectado pelo. Na tarde desta sexta-feira (2), adivulgou o estado de Saúde do presidente, que de acordo com as informações, está cansado, tossindo e com dor de cabeça. Na nota, são descritos os remédios que Trump está tomando e a cloroquina foi excluída da lista.