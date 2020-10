EUA: campanha de Trump adia eventos após diagnóstico de covid-19

A campanha do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, à reeleição informou que todos os eventos serão adiados ou realizados virtualmente, após o republicano ter contraído o coronavírus. "Todos os eventos de campanha previamente anunciados envolvendo a participação do presidente se tornarão eventos virtuais ou estão sendo temporariamente adiados", diz um comunicado divulgado nesta sexta-feira.



Os eventos que envolveriam membros da família de Trump também serão adiados, segundo a campanha, mas o vice-presidente Mike Pence, que testou negativo, planeja retomar sua agenda de compromissos. "Qualquer outra informação sobre o presidente virá da Casa Branca", diz outro trecho da nota. O comunicado também indica que novas atualizações sobre os eventos de campanha de Trump serão divulgadas nos próximos dias.



O presidente dos Estados Unidos informou na madrugada desta sexta-feira que ele e a primeira-dama Melania Trump haviam testado positivo para covid-19, por meio de sua conta oficial no Twitter. O candidato do Partido Democrata à presidência, Joe Biden, que esteve em um debate com Trump na terça-feira, 29, testou negativo.