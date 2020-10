EUA sanciona oito autoridade bielorrussas, incluindo ministro do Interior

Os Estados Unidos anunciaram, nesta sexta-feira, sanções econômicas contra oito autoridades do governo bielorrusso, incluindo o ministro do Interior, por seu papel na repressão ao movimento de protesto na ex-república soviética.

"As aspirações democráticas do povo bielorrusso de eleger seus próprios líderes e exercer pacificamente seus direitos foram recebidas com violência e opressão pelas autoridades bielorrussas", disse o secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, em comunicado.

Washington implica essas oito autoridades, incluindo o ministro do Interior Yuri Karaev, nas "ações fraudulentas ou violentas do governo de Belarus".

As sanções bloqueiam qualquer propriedade desses indivíduos nas jurisdições dos Estados Unidos e proíbem os cidadãos americanos, bem como entidades dos Estados Unidos, incluindo bancos mundiais com filiais em seu território, de fazer negócios com eles.

O presidente de Belarus, Alexander Lukashenko, não é um alvo direto dessas sanções.

A medida foi tomada em conjunto com Reino Unido, Canadá e União Europeia (UE), informou o Departamento do Tesouro.

O anúncio de Washington vem poucas horas depois do da União Europeia, cujos líderes autorizaram nesta sexta-feira sanções ao regime no poder em Belarus, mas não a Lukashenko.

Cerca de 40 autoridades bielorrussas foram afetadas pelo congelamento de bens e pela proibição de entrada no território do bloco europeu.

Belarus foi rápida em retaliar, impondo sanções contra a UE.

O Canadá e o Reino Unido também anunciaram sanções contra o regime. Mas as suas visam o presidente Lukashenko, seu filho Viktor Lukashenko e Igor Sergeyenko, o chefe do gabinete presidencial.

O país vive um movimento histórico contra a reeleição, em 9 de agosto, de Alexander Lukashenko, que está no poder há 26 anos e afirma ter vencido as eleições presidenciais com 80% dos votos.

Os protestos resultaram em centenas de prisões.