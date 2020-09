Entregador de 89 anos ganha 'gorjeta' de R$ 68 mil

Momento em que o entregador recebe a 'gorjeta' arrecadada na vaquinha on-line (foto: Twitter/Reprodução) 89 anos e trabalha entregando pizzas no Papa John’s, em Salt Lake City, estado norte-americano de Utah. O jeito alegre e a simpatia já são bem conhecidos dos clientes da pizzaria. E o atendimento dele acabou conquistando a família Valdez, que decidiu organizar uma vaquinha on-line e oferecer uma bela gorjeta ao entregador. Derlin Newey teme trabalhano Papa John’s, em Salt Lake City, estado norte-americano de Utah. O jeito alegre e a simpatia já são bem conhecidos dos clientes da pizzaria. E o atendimento dele acabou conquistando a família Valdez, que decidiu organizar umae oferecer uma belaao entregador.





Apesar de aposentado, Derlin precisou procurar emprego, já que o dinheiro que recebe com o benefício é insuficiente para pagar todas as suas despesas. Atualmente, ele trabalha 30 horas por semana entregando pizzas e tem como marca registrada se apresentar quando chega ao endereço do pedido com a frase: “Olá, você está procurando pizza?”









“Ele roubou nossos corações”





A dedicação de Derlin ao trabalho chamou a atenção de Carlos Valdez e da mulher dele. O casal ficou encantado com o atendimento do entregador e passou a registrar o momento da entrega no Tik Tok.



Depois do primeiro pedido na pizzaria, todas as entregas eram registradas pelo casal Valdez e os vídeos postados na rede social. Algumas publicações viralizaram, e o sucesso foi tanto que Carlos Valdez chegou aos 62 mil seguidores no TikTok.







Vaquinha





Durante uma das entregas, Carlos questionou Derlin o motivo de estar trabalhando, mesmo com a idade avançada. Foi então que o entregador revelou que precisou procurar emprego novamente para conseguir pagar as contas.



Além disso, disse que a rotina de 30 horas semanais era desgastante para alguém da sua faixa etária, mas que continuava na ativa pela necessidade.





O relato comoveu o casal. Carlos revelou que, nos comentários, seus seguidores já demonstravam preocupação com a idade avançada do entregador. Diante disso, ele e a mulher decidiram criar uma vaquinha on-line para ajudar Derlin.



As pessoas podiam contribuir com valores pequenos, a partir de 50 centavos. Mas, em uma semana, o casal conseguiu arrecadar cerca de U$ 12 mil (aproximadamente R$ 68 mil).





A entrega

Finalizada a vaquinha on-line, o cassal até a casa de Derlin fazer uma surpresa. Eles disseram ao aposentado que tinham preparado um jantar de agradecimento e queriam entregá-lo.





O momento da entrega também foi registrado e é emocionante. Carlos entrega uma caixa contendo uma camiseta com a frase que o deixou conhecido “Olá, você está procurando por uma pizza?” e um cheque simbólico, com o valor das doações.





“Ele precisava disso. Estou feliz que pudemos ajudá-lo. Precisamos apenas tratar as pessoas com gentileza e respeito, da maneira como ele trata. Ele roubou nossos corações”, disse Carlos.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Kelen Cristina