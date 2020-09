Companhias aéreas revisam previsão de tráfego para baixo

As companhias aéreas revisaram para baixo sua previsão de tráfego para 2020, avaliado em -66% (contra -63% na previsão anterior) em relação a 2019, depois de um mês de agosto "desastroso" e de uma retomada do tráfego mais fraca que o previsto - anunciou a IATA nesta terça-feira (29).

A temporada de verão do Hemisfério Norte tem sido pior que o esperado, com uma demanda "extremamente baixa" em agosto e um tráfego (medido pela renda por passageiro) 75,3% menor que o mesmo mês do ano passado, segundo a Associação Internacional do Transporte Aéreo (IATA), que representa 290 companhias aéreas e estima que esta situação ilustra uma "recuperação mais fraca" que a prevista.

A recuperação é melhor nos mercados nacionais do que nas viagens internacionais, muito afetadas pelo ressurgimento do coronavírus em agosto, segundo a organização.

Apenas a Rússia recuperou seu nível do ano passado em agosto em seu mercado interno. Registrou, inclusive, um aumento de 3,8% do tráfego, graças a uma política de "preços baixos" e a uma população que passou suas férias no país, segundo a IATA.

A IATA estima também que o tráfego aéreo mundial não vai recuperar seu nível anterior à crise até 2024 e que, em 2020, o setor - um dos mais afetados pela pandemia da covid-19 - terá um prejuízo de cerca de US$ 419 bilhões.