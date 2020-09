Comunicado do Business Wire :Careismatic Brands

A Careismatic Brands, a maior designer e fabricante de vestuário para o setor de saúde do mundo, anunciou hoje o lançamento de um tributo global e campanha beneficente de angariação de fundos, "19 Days of Gratitude", destacando o heroísmo de enfermeiros à medida que eles continuam a lutar contra a COVID-19 nas linhas de frente. Lançado em um ano que a Organização Mundial da Saúde declarou "Ano Internacional dos Enfermeiros e Parteiras", e agendado para o 200° aniversário do nascimento de Florence Nightingale, a nova campanha celebrará os enfermeiros ao divulgar 19 histórias que apresentam enfermeiros da linha de frente de todo o mundo durante 19 dias consecutivos. A campanha será iniciada em careismatic.com/TributeToCourage e por vários canais sociais e digitais da Careismatic para celebrar a comunidade de enfermeiros e para angariar fundos para a DAISY (Diseases Attacking the Immune System) Foundation, uma organização mundial que reconhece o incrível trabalho e o sacrifício de enfermeiros.

A campanha será iniciada com um vídeo tributo bastante potente "No Ano dos Enfermeiros - Um Tributo para a Coragem", filmado e produzido pela agência criativa de Hollywood, a Mob Scene. O vídeo destaca uma gravação reimaginada da canção clássica, "Give Me Love (Give Me Peace on Earth)" do produtor de música ganhador do prêmio Grammy, Rob Cavallo (ex-presidente da Warner Bros. Records, cujas premiações incluem Produtor do Ano 1988; Disco do Ano 2005 para o Ano Verde Boulevard of Broken Dreams;e a venda de mais de 160 milhões de discos em todo o mundo). A versão de Cavallo de "Give Me Love (Give Me Peace on Earth)" destaca crianças cantando de seus lares e foi elaborada para reconhecer e enaltecer profissionais dos cuidados da saúde durante esta pandemia.

"Os profissionais dos cuidados da saúde são pessoas altruístas que colocam a si mesmos em risco para salvar vidas durante esta crise da COVID-19 e esta campanha é um tributo para eles", disse Michael Singer, diretor executivo da Careismatic Brands. "Nossa missão na Careismatic Brands é defender as pessoas por trás dos jalecos, e estamos honrados em compartilhar esse tributo bastante significativo como uma forma de agradececer às pessoas que correndo riscos pessoais têm oferecido muita esperança e cuidados profissionais a tantos pacientes de COVID durante esses tempos extraordinários."

Cavallo regravou a canção em meados do mandato de ficar em casa em virtude da pandemia, portanto ele foi forçado a desenvolver de modo criativo um processo de sobrepor a trilha de cada cantor individual enquanto trabalhava remotamente com engenheiros e músicos.

"Continuávamos voltando à letra da música Give Me Love, que é incrivelmente significativa e é exatamente o que as pessoas precisam ouvir durante estes tempos sem precedentes", disse Cavallo. "George Harrison achou a canção profundamente emocionante e descreveu como uma prece e declaração pessoal entre ele, Deus e quem quer que goste dela. Se a nossa versão desse lindo clássico puder abrilhantar o dia de um enfermeiro após o incrível sacrifício que estão fazendo, tudo valeu a pena".

O vídeo termina encorajando visualizadores a doar para a DAISY Foundation. A iniciativa de angariação de fundos apoiará seus programas tradicionais como também a nova iniciativa de conceder subsídios a enfermeiros para avançar a igualdade à saúde em comunidades carentes.

"A Careismatic Brands tem sido uma apoiadora de longa data da DAISY Foundation e a nossa missão é premiar e celebrar enfermeiros como heróis não celebrados que oferecem cuidados médicos de qualidade", disse Bonnie Barnes, cofundadora da DAISY Foundation. "Na primeira vez que vimos o vídeo "Tribute to Courage" e ouvimos sua pauta com o apelo pelo amor e esperança, fomos atingidos imediatamente pelo seu poder e habilidade de oferecer um estímulo tão necessário aos enfermeiros durante este tempo incrivelmente difícil. Estamos entusiasmados que a Careismatic Brands estará trazendo este importante tributo aos enfermeiros e oferecendo a oportunidade de angariar fundos ao público", prosseguiu Barnes. "As doações financiarão o reconhecimento de enfermeiros além de importantes pesquisas realizadas por enfermeiros para assegurar que todas as pessoas, independentemente de suas raças ou situações econômicas, recebam cuidados de saúde de alta qualidade".

A campanha da Careismatic Brands, "19 Days of Gratitude" aconteceu logo a seguir a doação de US$ 1 milhão pela empresa de seus uniformes Cherokee e jalecos da marca Dickies Medical a trabalhadores do setor de cuidados médicos. A empresa distribuiu jalecos para mais de 200 hospitais em áreas mais impactadas pelo vírus, para ajudar trabalhadores do setor de cuidados médicos que não tinham equipamento de proteção a obter o vestuário que precisavam para mudar ou descartar seus jalecos durante o dia para evitar a propagação do vírus.

Para mais informações sobre como acessar a campanha, vídeo de música, 19 histórias de enfermeiros de todo o mundo, visite careismatic.com/TributeToCourage.

SOBRE A CAREISMATIC BRANDS

A Careismatic Brands, Inc. (anteriormente Strategic Partners, Inc.) é uma líder global em vestuário médico com uma presença de distribuição em mais de 70 países, e um portfólio completo de vestuário médico mais vendido, calçados e marcas de acessórios tais como Cherokee Uniforms, Dickies Medical, heartsoul, Infinity by Cherokee, ScrubStar, Tooniforms e Anywear. Além de marcas de bem-estar inovadoras e transformadoras tais como a Certainty SmartBoost, um aditivo antimicrobiano para uso na lavagem de roupas que funciona juntamente com detergentes regulares para proteger os tecidos. O portfólio da Careismatic Brands de marcas completamente confiáveis entrega produtos melhores da classe e serviços inigualáveis para parceiros de distribuição e consumidores.

Além de ser líder de participação de mercado em vestuário médico, a Careismatic Brands é fabricante/distribuidora de uniformes escolares para salas de aula, uniformes de identidade corporativa, vestuário adaptativo pela Silverts, instrumentos e acessórios médicos. A empresa se dedica a entender e fornecer produtos que apoiam indivíduos que usam uniformes e que servem e cuidam de outras pessoas. Para mais informações sobre a Careismatic Brands, acesse www.careismatic.com e siga-nos no Facebook e Instagram.

SOBRE DAISY

A DAISY Foundation? é a organização internacional líder pelo reconhecimento à enfermagem. Foi criada em 1999 pela família de J. Patrick Barnes, em memória dos extraordinários cuidados de enfermagem que receberam quando ele esteve internado no hospital por 2 meses com doença autoimune. (DAISY significa Doenças que atacam o sistema imunológico (Diseases Attacking the Immune SYstem). A força motriz da família para dizer "obrigado" aos enfermeiros pelos cuidados habilidosos e solidários oferecidos todos os dias - O DAISY Award® para Enfermeiros Extraordinários - cresceu e tornou-se um programa internacional e altamente respeitado de reconhecimento de enfermeiros. O programa oferece reconhecimento único e significativo que beneficia enfermeiros e organizações onde eles trabalham.

Hoje, mais de 4.500 organizações de cuidados médicos e escolas de enfermagem em 29 países estão compromissados a honrar seus enfermeiros com o DAISY Award. Mais de 1,8 milhão de enfermeiros foram nomeados pelos seus pacientes, famílias e colegas, e mais de 144.000 prêmios foram concedidos.

