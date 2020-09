Bilionário Bloomberg envia US$ 6 mi a favor de Biden na Flórida

O bilionário Michael Bloomberg enviou seis milhões de dólares à Flórida para ajudar a campanha do democrata Joe Biden a ganhar o voto hispânico, um eleitorado que está inclinado para o presidente Donald Trump neste estado, graças ao apoio dos cubano-americanos.

Esses fundos são parte dos 100 milhões de dólares que o ex-prefeito de Nova York anunciou há 10 dias que gastaria na Flórida a favor da campanha de Biden, neste estado crucial para as eleições de 3 de novembro, informou o comitê político Priorities USA.

"Trump fomentou a divisão em nosso país, inclusive através de seus ataques implacáveis contra a comunidade latina", disse Bloomberg. "Mas, em novembro, os eleitores hispânicos desempenharão um papel fundamental nas eleições".

O anúncio ocorre um dia após a procuradora-geral da Flórida, Ashley Moody, ordenar a investigação da legalidade dos esforços de Bloomberg para ajudar os ex-presidiários a votar.

Bloomberg juntou 20 milhões de dólares para pagar as multas e tarifas judiciais dos cidadãos que cumpriram penas de prisão, mas que não podem se registrar para votar porque ainda possuem dívidas com o estado, segundo informou a Coalizão para a Restauração dos Direitos da Flórida (FRRC) na terça-feira.

Esta lei, que impõe a necessidade de pagar as dívidas para poder votar, restringe o voto de quase 800.000 ex-presidiários da Flórida e afeta desproporcionalmente os afro-americanos e hispânicos.

A lei foi assinada no ano passado pelo governador republicano Ron DeSantis, um aliado de Trump, e validada há duas semanas por um tribunal de apelações no qual a juíza cubano-americana Bárbara Lagoa, pré-candidata do presidente à Suprema Corte, decidiu a favor.

Em um estado onde cada voto conta (os resultados sempre são determinados por diferenças mínimas, inclusive de menos de 1 ponto percentual), o dinheiro de Bloomberg para pagar as multas dos ex-presidiários pode provocar uma enxurrada de novos eleitores.

Na quarta-feira, a imprensa local informou que a procuradora-geral Moody ordenou a investigação da "possível violação de leis eleitorais" de Bloomberg ao participar desta arrecadação de fundos, na qual vários artistas, atletas e organizações de todo o país também doaram.

A maioria das projeções mostram que Trump precisa ganhar na Flórida para permanecer na Casa Branca. O estado abriga 29 dos 270 votos eleitorais necessários para vencer.