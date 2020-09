EUA: aumento de pedidos semanais de seguro-desemprego

Os pedidos semanais de seguro-desemprego nos Estados Unidos registraram aumento na semana passada, a 870.000, acima das expectativas dos analistas, de acordo com os números publicados pelo Departamento do Trabalho.

Os analistas projetavam 825.000 pedidos na semana sob consideração.

O número de pedidos registrados na semana encerrada em 19 de setembro foi 4.000 superior ao dado revisado da semana anterior.

O dado desafia as expectativas de queda na onda de demissões provocada pela pandemia de covid-19 e revela que a maior economia do mundo continua lutando com a recuperação após a paralisação das atividades em março para conter o coronavírus.