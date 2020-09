Kashkari: Fed está fazendo o que pode, reconhecendo que ferramentas são limitadas

O presidente da distrital de Minneapolis do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), Neel Kashkari, afirmou nesta quarta-feira, 23, que a autoridade monetária dos Estados Unidos está fazendo o que pode para combater a crise do coronavírus. "Reconhecendo que suas ferramentas são limitadas", ponderou.



Durante live da Universidade de Harvard, Kashkari lembrou que o Fed pode conceder empréstimos, estratégia que vem adotando, mas não pode, por limites legais, realizar doações. "Se pudermos armar o Congresso e outros formuladores de política fiscal oferecendo dados e análises, queremos ter esse papel central", acrescentou.



Em linha com o presidente do Fed, Jerome Powell, Kashkari defendeu novos estímulos fiscais no país, fazendo um novo chamamento aos parlamentares, que não chegaram a um acordo sobre um novo pacote no país. "Melhor coisa a se fazer nos próximos meses é colocar mais dinheiro na mão das famílias", declarou.



O dirigente, porém, reconheceu que as eleições americanas e o processo de indicação de um nome para suceder Ruth Bader Ginsburg na Suprema Corte dos Estados Unidos podem ser empecilhos às negociações por um novo pacote fiscal entre deputados e senadores.