AGENDA INTERNACIONAL AFP 7 DIAS

AGENDA INTERNACIONAL DE QUINTA-FEIRA, 24 DE SETEMBRO DE 2020 ATÉ QUINTA-FEIRA, 1 DE OUTUBRO DE 2020

A hora e a data dos eventos são expressas em horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

QUINTA-FEIRA, 24 DE SETEMBRO DE 2020

Mundo

MUNDO - Novo vírus Covid-19 se propaga - (até 31 de Dezembro)

América

NAÇÕES UNIDAS (Estados Unidos) - Cúpula da ONU sobre governança global pós-pandemia -

NAÇÕES UNIDAS (Estados Unidos) - 75ª sessão da Assembleia Geral da ONU - (até 29)

NOVA YORK (Estados Unidos) - Climate Week NYC 2020 organizado pelo The Climate Group - (até 27)

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - Público presta homenagem à juiza Ginsburg - (até 24)

BRASÍLIA (Brasil) - Relatório Trimestral de Inflação - 09H00

WASHINGTON (Estados Unidos) - Governo dos EUA divulga dados semanais de pedidos por seguro-desemprego - 10H30

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - Pointman dos EUA sobre o Irã Elliott Abrams testemunha no Congresso - 11H00

WASHINGTON (Estados Unidos) - FMI realiza conferência de imprensa regular - 11H30

WASHINGTON (Estados Unidos) - Presidente do Federal Reserve, Powell, testemunha sobre medidas de ajuda ao coronavírus - 12H00

(+) West Texas (Estados Unidos) - Novo voo de teste do foguete de turismo espacial Blue Origin - 13H00

SAN FRANCISCO (Estados Unidos) - Amazon streams evento de lançamento de produto - 15H00

Europa

MILÃO (Itália) - Semana da moda primavera-verão 2021 - (até 28)

European Court of Justice (Luxemburgo) - Justiça europeia decide sobre a legalidade do processo contra suspeito alemão na morte de Madeleine McCann - 05H00

PARIS (França) - Relatório Nuclear 2020 - 07H00

PARIS (França) - Comissão Nacional de Inquérito sobre a gestão da epidemia de coronavírus - (até 31 de Dezembro)

ANCARA (Turquia) - Grande julgamento do comando das forças terrestres relacionado com o golpe é retomado - (até 30)

GENEBRA (Suíça) - 45ª sessão do Conselho de Direitos Humanos - (até 2 de Outubro)

Starychi (Ucrânia) - Exercícios militares conjuntos com membros da OTAN - (até 25)

MOSCOU (Rússia) - Exercícios militares 'Caucasus-2020' - (até 26)

VIENA (Áustria) - Conferência geral da IAEA - (até 25)

LONDRES (Reino Unido) - Supremo Tribunal decide sobre apreensão de ouro venezuelano pelo Banco da Inglaterra -

MOSCOU (Rússia) - Sergei Lavrov recebe seu homólogo iraniano Mohammad Javad Zarif para discussões -

GENEBRA (Suíça) - OMC realiza segunda fase de consultas para escolha de novo diretor-geral - (até 6 de Outubro)

Oriente Médio e África do Norte

MINA (Arábia Saudita) - Quinto aniversário da debandada do Hajj que matou 2.300 pessoas -

Ásia-Pacífico

BANGCOC (Tailândia) - Manifestantes pró-democracia marcham ao parlamento para exigir nova constituição - 07H00

TÓQUIO (Japão) - Tokyo Game Show será realizado online - (até 27)

Esportes

BUDAPESTE (Hungria) - Supertaça Europeia - 17H00

BELLINZONA (Suíça) - Julgamento por corrupção do presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi, e do ex-secretário-geral da FIFA, Jerome Valcke - (até 25)

SEXTA-FEIRA, 25 DE SETEMBRO DE 2020

Mundo

MUNDO - Dia global de ação climática convocado pelo movimento de greve escolar Fridays for Future -

América

WASHINGTON (Estados Unidos) - Ministros das finanças do G7 realizam teleconferência - 10H00

NAÇÕES UNIDAS (Estados Unidos) - O líder palestino Abbas entre os palestrantes do quarto dia da Assembleia Geral da ONU -

BRASÍLIA (Brasil) - Inversión Extranjera (Estatisticas do Setor Externo) Ref: mês Agosto - 11H30

Europa

ASHKHABAD (Turcomenistão) - Turcomenistão vota mudanças na constituição -

LONDRES (Reino Unido) - A Fitch Ratings atualiza a classificação do país -

GENEBRA (Suíça) - Fim da marcha de um ano de Gandhi da Índia para a Suíça -

OSLO (Noruega) - Justiça analisa caso de extradição de suspeito francês no ataque terrorista de 1982 na 'Rue de Rosiers' - 06H00

SÁBADO, 26 DE SETEMBRO DE 2020

América

(*) WASHINGTON (Estados Unidos) - Espera-se que Trump indique um substituto para o Supremo Tribunal (data sujeita a alteração) - 19H00

NAÇÕES UNIDAS (Estados Unidos) - Modi da Índia e Johnson da Grã-Bretanha falam no quinto dia da Assembleia Geral da ONU -

Oriente Médio e África do Norte

BAGDÁ (Iraque) - Fim da isenção de sanções dos EUA ao Iraque por importações de gás do Irã - 05H00

Ásia-Pacífico

KOTA KINABALU (Malásia) - Estado de Sabah na ilha de Bornéu realiza eleições -

PEQUIM (China) - Exposição Internacional de Automóveis Pequim 2020 - (até 5 de Outubro)

DOMINGO, 27 DE SETEMBRO DE 2020

América

URUGUAI - Eleições regionais -

Europa

(+) BERLIM (Alemanha) - 80º aniversário do Pacto de Berlim da Segunda Guerra Mundial entre as potências do Eixo Itália, Alemanha e Japão -

(+) ROMÊNIA - Eleições locais -

SEGUNDA-FEIRA, 28 DE SETEMBRO DE 2020

Mundo

MUNDO - Yom Kippur -

América

VANCOUVER (Canadá) - Audiência no caso de extradição da diretora da Huawei Meng Wanzhou - 14H30 (até 9 de Outubro)

Oriente Médio e África do Norte

JERUSALÉM - 20º aniversário da visita de Ariel Sharon ao complexo Al-Aqsa, dando início à 2ª Intifada -

TERÇA-FEIRA, 29 DE SETEMBRO DE 2020

América

(+) CLEVELAND (Estados Unidos) - Primeiro debate Trump vs Biden - 23H00

Europa

PARIS (França) - Leilão para as frequências 5G restantes -

QUARTA-FEIRA, 30 DE SETEMBRO DE 2020

América

RIO DE JANEIRO (Brasil) - Desempleo -PNAD Mês Ref: julio - 10H00

BRASÍLIA (Brasil) - Superavit Fiscal ( Estatisticas da Politica Fiscal ) Ref: Mês Agosto - 11H30

(+) BASILÉIA (Suíça) - Roche Pharma lança teste do teste rápido Covid-19 (data sujeita a alteração) -