EUA representa sério obstáculo na luta contra a mudança climática, afirma China

A China acusou na quarta-feira os Estados Unidos de representarem um "sério obstáculo" à luta contra a mudança climática, um dia após um confronto de discursos entre as duas potências durante a Assembleia Geral da ONU.

"Ao se retirar dos acordos internacionais que tem por objetivo reduzir as emissões de dióxido de carbono, os Estados Unidos falham em seu dever e se negam a tomar as medidas mínimas para proteger o planeta", afirmou em um comunicado o porta-voz do ministério chinês das Relações Exteriores, Wang Wenbin.