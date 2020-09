Comunicado do Business Wire :Servify

Servify, a plataforma de gerenciamento do ciclo de vida de dispositivos que integra várias marcas de fabricantes originais de equipamentos (Original Equipment Manufacturer, OEM) e seu ecossistema de vendas e serviços para oferecer uma excelente experiência de serviço pós-venda anunciou hoje que arrecadou US$ 23 milhões emfinanciamento Série C. Esta rodada foi liderada por seu investidor existente Iron Pillar, um investidor de crescimento de risco focado na Índia de seu Fundo Top Up recém-concluído.

Além de todos os investidores existentes, como Blume, Beenext and Tetrao SPF, esta rodada de financiamento também contou com a participação de fundos administrados pela Global Alternatives Investor 57 Stars, múltiplos investidores estratégicos como Sparkle Fund (um braço de investimento da DMI Finance), SF Roofdeck Capital LLC (braço de investimento do Silicon Valley Investment Bank FT Partners), Go Ventures (braço de investimento do Go PLC, uma empresa maltesa de telecomunicações integradas) e Madhu Kela Family Office. O provedor de dívida de risco existente da Servify Trifecta Capital também participou da rodada.

Sreevathsa Prabhakar, fundador da Servify, disse: "É muito gratificante, pois mais do que quadruplicamos nossa receita em 2020 até agora, e levantamos fundos para expansão, mesmo durante o difícil momento econômico. Isso fortalece ainda mais nossa convicção de que construímos um negócio sólido e globalmente escalável, que não só conta com a confiança de grandes marcas, mas também da comunidade de investidores."

A Servify executa programas de proteção de dispositivos para Apple, Samsung, OnePlus, Xiaomi, Nokia, Motorola, Airtel etc. e também executa programas de troca/recompra de dispositivos para Apple, Samsung e OnePlus em seus canais de vendas autorizados. A Servify está sediada em Mumbai, Índia e possui subsidiárias em 8 países. A Servify tem como objetivo utilizar o financiamento para expandir suas operações globais e aprimorar ainda mais sua plataforma de tecnologia.

Anand Prasanna, sócio executivo na Iron Pillar, acrescentou "Servify é um negócio único construído na Índia para mercados globais, de forma incomparável. Seu software também está resolvendo um problema difícil de experiência de serviço pós-venda para marcas famosas com padrões muito elevados. Estamos profundamente interessados em negócios exclusivos que tratam de problemas difíceis em mercados muito grandes e globais e estamos entusiasmados em continuar a apoiar a empresa em sua próxima fase de crescimento. A execução estelar da equipe da Servify combinada com sua plataforma de tecnologia diferenciada levaram ao crescimento impressionante da empresa este ano, apesar dos desafios relacionados à Covid-19."

Sobre a Servify:

Servify, a plataforma de gerenciamento do ciclo de vida de dispositivos, integra várias marcas OEM e seu ecossistema de vendas e serviços para oferecer uma excelente experiência de serviço pós-venda. Fundada em 2015 na Índia, a Servify ampliou seu alcance a mais de 50 países em todo o mundo. Em parceria com mais de 50 marcas, incluindo as principais marcas de dispositivos móveis, varejistas, distribuidores, seguradoras, provedores de serviços e operadoras. A plataforma hoje suporta mais de 3 milhões de transações mensais. Em apenas 5 anos de operação, já tem mais de 43.000 pontos de venda conectados e mais de 16.000 parceiros de serviço integrados, entre outros.

Informações adicionais sobre a Servify estão disponíveis em www.servify.tech

