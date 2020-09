EUA/Fauci: estamos entrando em período de risco na pandemia

Diretor do Instituto Nacional de Alergias e Doenças Infecciosas dos Estados Unidos, Anthony Fauci afirmou nesta terça-feira, 22, que é crucial que o país reduza seus casos diários da doença, a fim de ter um controle melhor sobre o problema. Segundo ele, algumas áreas do país "estão se saindo bem", mas há áreas ainda com surtos da doença.



Fauci disse temer que, em áreas nas quais o problema não está sob controle, a chegada da temporada mais fria do ano no Hemisfério Norte leve mais pessoas a se concentrar em locais fechados, o que facilita a transmissão de doenças respiratórias. Segundo ele, é possível que o país consiga controlar esse quadro, mas se não conseguir poderá enfrentar mais problemas. "Nós estamos entrando em período de risco e temos de agir de acordo conforme entramos nele", advertiu.



A autoridade de saúde comentou também que pessoas mais velhas e com doenças pré-existentes correm riscos, mas isso não quer dizer que os demais não enfrentem risco algum. Ele lembrou ainda que riscos como a obesidade estão presentes em uma parcela significativa da população dos EUA, de 25% a 30% do total.