UE: cúpula de líderes é adiada para 1º de outubro

A reunião dos líderes da União Europeia (UE) prevista para começar na próxima quinta-feira, 24, foi adiada para os dias 1 e 2 de outubro, em virtude da necessidade de isolamento do presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, informou seu porta-voz Barend Leys, pelo Twitter.



Nesta terça-feira, 22, foi anunciado que um membro da segurança com quem Michel havia tido "contato próximo" na última semana foi diagnosticado com covid-19, o que levou a uma quarentena, seguindo as regras em vigor na Bélgica. O porta-voz informou que o teste realizado no presidente do Conselho ontem deu resultado negativo.