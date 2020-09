Comunicado do Business Wire :Luma Financial Technologies

A Luma Financial Technologies ("Luma"), uma plataforma de anuidades e produtos estruturados multi-emissores independentes, anunciou hoje que a StoneX Financial Inc., uma subsidiária da StoneX Group Inc. selecionou a plataforma Luma para oferecer aos clientes acesso incomparável às soluções estruturadas mercado. A StoneX Group Inc. (NASDAQ: SNEX), por meio de suas subsidiárias, é um provedor líder de execução, gerenciamento de risco e serviços de consultoria, inteligência de mercado e serviços de compensação em classes de ativos e mercados em todo o mundo.

A plataforma premiada e centrada no consultor da Luma agiliza o processo de uso e criação de soluções estruturadas. Por quase uma década, consultores financeiros nos EUA e na América Latina têm usado a Luma para aprender, obter, comparar, criar, precificar e implementar produtos estruturados e anuidades para melhor atender aos objetivos de investimento de seus clientes.

"Como plataforma de fintech de soluções estruturadas líder do mercado, esperamos levar nossa tecnologia aos profissionais financeiros da rede StoneX", afirmou Tim Bonacci, CEO da Luma Financial Technologies. "Estamos entusiasmados em expandir nosso alcance na América Latina por meio deste novo relacionamento. Ao trazer nossa infraestrutura e ferramentas de última geração para esse mercado, esperamos ver a taxa de adoção do conjunto de produtos crescer exponencialmente, à medida que os consultores procuram oferecer aos clientes uma experiência de investimento mais previsível e transparente".

Fernando Concha Bambach, que recentemente ingressou na Luma como gerente de contas principais encarregado de liderar a expansão da empresa na América Latina, afirmou: "A adição da StoneX à nossa lista de clientes importantes é uma prova da tecnologia da Luma. Como a incerteza e a volatilidade do mercado persistem, estou animado para trabalhar com consultores financeiros na América Latina para ajudá-los a fornecer soluções adequadas que atendam às metas de portfólio de seus clientes".

A plataforma Luma, que é apoiada por algumas das maiores empresas de gestão de patrimônio do mundo, é totalmente interativa e personalizável para corresponder a cada corretor individual e as ofertas desejadas da RIA, aprovação de produto exclusivo, fluxo de trabalho e requisitos de certificação. A plataforma oferece acesso à mais ampla seleção de produtos de investimento vinculados ao mercado e disponibiliza seus benefícios a todos os consultores e investidores.

"A adoção generalizada de soluções estruturadas há muito tem sido prejudicada pela falta de infraestrutura disponível", afirmou Steven zum Tobel, diretor-gerente de compensação de correspondentes da StoneX Financial Inc. "Por meio da plataforma da Luma, damos mais um passo para fornecer aos nossos correspondentes de compensação as ferramentas e tecnologias mais avançadas disponíveis para aproveitar as oportunidades de mercado e ter sucesso em nossos ambientes de investimento em constante mudança".

Sobre a Luma Financial Technologies

A Luma Financial Technologies é a criadora da Luma, uma plataforma de compra independente e totalmente personalizável que ajuda os consultores financeiros a aprender, criar, solicitar e gerenciar investimentos vinculados ao mercado, como produtos estruturados, anuidades estruturadas e muito mais.

Lançada em 2011, a Luma é uma das maiores e mais antigas plataformas de produtos estruturados no mercado dos EUA e é usada por corretoras/distribuidoras, escritórios RIA e bancos privados para automatizar e otimizar o ciclo completo do processo de oferta e transação no mercado. investimentos vinculados. Isso inclui formação e certificação de conselheiros; criação e precificação de estruturas personalizadas; entrada de pedido; e ações pós-negociação. A Luma é multi-emissora, multi-atacadista e multiprodutos, proporcionando assim aos consultores uma ampla gama de investimentos vinculados ao mercado para melhor atender às necessidades específicas do portfólio dos clientes.

Sediada em Cincinnati, OH, a Luma também possui escritórios em Nova Iorque, NY.

Sobre a StoneX Group Inc.

A StoneX Group Inc. (anteriormente INTL FCStone Inc.), por meio de suas subsidiárias, conecta clientes aos mercados globais em todas as classes de ativos - fornecendo serviços de execução, liquidação pós-negociação, compensação e custódia por meio de um parceiro confiável. Os clientes usam sua rede global de serviços financeiros para buscar oportunidades comerciais, fazer investimentos, gerenciar seu risco de mercado e melhorar seu desempenho. Uma empresa de capital aberto (NASDAQ: SNEX) sediada na cidade de Nova Iorque, a StoneX Group Inc. e seus 2.000 funcionários atendem a mais de 30.000 clientes comerciais e institucionais e mais de 125.000 clientes de varejo, em mais de 40 escritórios em cinco continentes.

