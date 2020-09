Olympique teria vídeos que incriminariam Neymar

O Olympique de Marselha teria imagens em que Neymar, que declarou ter sofrido insultos racistas, também se dirige de forma preconceituosa ao lateral japonês Hiroki Sakai, no polêmico jogo contra o PSG, informou nesta terça-feira à AFP uma fonte próxima ao clube mediterrâneo que deseja manter o anonimato.

No que se tornou uma 'guerra de vídeo' para esclarecer o que aconteceu na partida válida pela terceira rodada do Campeonato Francês, realizada no dia 13 de setembro no estádio Parc des Princes, a equipe parisiense enviou imagens à Liga Francesa de Futebol na segunda-feira com a alegada prova de que o atacante brasileiro foi alvo de insultos racistas do zagueiro espanhol Álvaro González.

Já o Olympique teria imagens em que Neymar insultaria Sakai, de acordo com a fonte, confirmando informações da rádio espanhola Cadena Cope.

Os insultos de Neymar, de cunho racista, teriam sido pronunciados duas vezes pelo jogador do PSG.

O presidente da Comissão Disciplinar da Ligue 1 (entidade que organiza o Campeonato Francês), Sébastien Deneux, afirmou no dia 16 de setembro que, no âmbito das investigações contra o suposto ato racista, as autoridades examinam se ocorreram "outros atos passíveis" de sanção disciplinar.

A investigação também vai analisar se Neymar fez insultos homofóbicos contra Álvaro González, com imagens analisadas pela imprensa espanhola.

"Não comentamos" este caso, reagiu um porta-voz do time da cidade de Marselha.

"Confiamos a nossa experiência e análise ao instrutor" da LFP, acrescentou.

A partida entre PSG e Olympique terminou com cinco jogadores expulsos, entre eles Neymar, que deu um leve tapa na nuca de González. Por esse ato, o brasileiro foi suspenso em princípio por dois jogos.