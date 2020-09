Trump agradece a políticos escandinavos por indicação a Nobel da Paz 2021

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, telefonou para dois deputados escandinavos para lhes agradecer por terem indicado seu nome para o Prêmio Nobel da Paz de 2021 - anunciaram os dois políticos.

"Eu estava a caminho do celeiro com minha filha quando o presidente @realDonaldTrump me ligou e agradeceu pela indicação ao Prêmio Nobel da Paz", tuitou o deputado democrata-cristão sueco Magnus Jacobsson.

"Tivemos uma boa conversa sobre a paz no Oriente Médio e nos Bálcãs. Desejo ao presidente boa sorte nos processos de paz", acrescentou ele na mensagem, junto com a foto de um sorridente Donald Trump ao telefone.

O deputado norueguês Christian Tybring Gjedde, da direita populista anti-imigração (Partido do Progresso), disse à AFP que também recebeu, na segunda-feira, um telefonema de Trump.

"Foi apenas para me agradecer por ter proposto (a candidatura)", disse ele, que preferiu não comentar o conteúdo da conversa.

"Me surpreendeu. Foi muito positivo que ele tenha feito isso. Não acho que todos façam o mesmo", acrescentou.

Tybring Gjedde e Jacobsson anunciaram no início de setembro que haviam proposto a candidatura de Donald Trump ao Prêmio Nobel da Paz de 2021: o primeiro, pelo papel do presidente americano no acordo de normalização entre Israel e os Emirados Árabes Unidos; e o segundo, por seus esforços para estreitar os laços entre Sérvia e Kosovo, cujas relações, mais de 20 anos depois da guerra entre os dois países, continuam tensas.