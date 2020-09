Comunicado do Business Wire :PerkinElmer, Inc.

PerkinElmer, Inc., líder mundial comprometido com a inovação para um mundo mais saudável, lançou hoje o ensaio PerkinElmer Solus Listeria monocytogenes ELISA. Esta nova oferta ajudará processadores de alimentos de alto rendimento e laboratórios contratados a se concentrarem em testes L. mono para amostras de alimentos e superfícies ambientais. Em sincronia com os padrões líderes do setor, a nova solução está sendo introduzida com a certificação do Método de Teste de Desempenho SM (PTM) da AOAC® INTERNATIONAL (Associação de Cooperação Analítica Oficial).

Com o Listeria há menos pessoas doentes do que outros patógenos de origem alimentar, a presença da bactéria é mais difundida e oListeriosiscarrega uma taxa de mortalidade de 20 a 30%* se contraída pormulheres grávidas, maiores de 65 anos ou pessoas com sistema imunológico comprometido (*Fonte: https://www.who.int/ith/diseases/listeriosis/en/.)

O ensaio PerkinElmerSolus L. mono detecta esta bactéria prejudicial com precisão, especificidade e conveniência, especialmente para regiões geográficas cujos regulamentos exigem relatórios separados para L. mono.

Simplificando os fluxos de trabalho, o novo ensaio apresenta a capacidade de empregar um único protocolo para amostras de alimentos (como queijos não pasteurizados, carnes, camarões e vegetais), bem como mechas de algodão e esponjas de amostras ambientais. Um processo simples de enriquecimento de 24 horas + 24 horas aproveita a produto padrão suplementado, sendo que os parâmetros de incubação são compartilhados entre as matrizes. Os usuários podem escolher processar amostras manualmente ou automatizá-las com o DS-2 do sistema Dynex Technologies®.

"A Listeria é uma preocupação para processadores e consumidores de alimentos, pois pode viver em qualquer lugar e criar doenças letais", disse Greg Sears, Vice-Presidente e Diretor Geral de Alimentos na PerkinElmer. "Nosso novo ensaio mono Solus L. com certificação AOAC PTM ajuda os laboratórios e processadores a serem ainda mais vigilantes e precisos na detecção e na luta contra este desafio para a cadeia alimentar global."

O novo ensaio Solus L. mono, se une ao portfólio de patógenos de origem alimentar da PerkinElmer, incluindo o amplo espectro de ensaios Solus One Listeria, Solus One Salmonella,e Solus E. coliO157 ELISA. Estas inovações fazem parte das soluções de qualidade e segurança alimentar mais amplas da empresa para grãos, laticínios, carnes, produtos agrícolas, óleos comestíveis, frutos do mar e 'cannabis'. Para mais informação, acesse www.perkinelmer.com/category/food-safety-quality.

Sobre a PerkinElmer

A PerkinElmer permite que cientistas, pesquisadores e médicos enfrentem seus desafios mais críticos em ciência e saúde. Com uma missão focada em inovar para um mundo mais saudável, oferecemos soluções exclusivas para atender os mercados de diagnósticos, ciências da vida, alimentos e aplicações. Fazemos parcerias estratégicas com clientes para permitir percepções anteriores e mais precisas, suportadas por profundo conhecimento de mercado e especialização técnica. Nossa equipe dedicada de cerca de 13.000 funcionários em todo o mundo está empenhada em ajudar os clientes a trabalhar para criar famílias mais saudáveis, melhorar a qualidade de vida e sustentar o bem-estar e a longevidade das pessoas em todo o mundo. A empresa registrou receita de cerca de US$ 2,9 bilhões em 2019, atende clientes em 190 países e faz parte do índice S&P; 500. Informações adicionais estão disponíveis em 1-877-PKI-NYSE, ou em www.perkinelmer.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200921005919/pt/

Jennifer McNeil +1 508 361-5901 Jennifer.mcneil@perkinelmer.com

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.