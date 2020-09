Descoberta a causa da morte de centenas de elefantes na África

Botsuana abriga cerca de 130 mil elefantes em liberdade, o que representa um terço da população africana desses animais (foto: Redes Sociais/Reprodução) Botsuana afirmaram nesta segunda-feira (21) que toxinas produzidas por cianobactérias foram responsáveis por matar mais de 300 elefantes. Em março deste ano, imagens feitas por um helicóptero chocaram a população mundial.



Ao falar sobre o resultado, os pesquisadores afirmaram estar alarmados. "As mortes ocorreram por envenenamento devido a uma cianobactéria que se desenvolveu em pontos de água", explicou Mmadi Reuben, veterinária do Ministério da Vida Selvagem e Parques Nacionais.









Botsuana abriga cerca de 130 mil elefantes em liberdade, o que representa um terço da população africana desses animais.





As cianobactérias são organismos microscópicos comuns na água e às vezes encontrados no solo. Segundo os cientistas, nem todas produzem toxinas, mas a produção está ocorrendo com mais frequência à medida que as mudanças climáticas aumentam as temperaturas globais.





