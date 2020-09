Ao menos 14 soldados e policiais afegãos mortos em confronto com Talibã

Pelo menos 14 soldados e policiais afegãos foram mortos durante combates contra o Talibã no sul do Afeganistão, apesar das negociações de paz entre os dois lados em andamento no Catar, anunciaram as autoridades nesta segunda-feira (21).

Os talibãs iniciaram um ataque na noite de domingo contra várias posições das forças de segurança afegãs na província de Uruzgan, no sul, causando numerosas perdas entre as tropas do governo.

A região de Gizab, controlada pelo governo, também pode cair nas mãos dos insurgentes, segundo autoridades locais. "Os combates violentos continuam. Nossas forças se retiraram de várias posições", disse Zelgai Ebadi, porta-voz do governador da província, à AFP.

De acordo com as autoridades locais, 14 membros das forças de segurança afegãs morreram e cerca de dez ficaram feridos. "O combate agora está perto da sede da polícia, precisamos de mais reforços", afirmou Mohammad Barekzai, chefe do conselho provincial de Uruzgan.

Enquanto esses confrontos acontecem, ambos os lados estão negociando em Doha, no Catar, para encerrar os 19 anos de guerra. As negociações, que começaram há mais de uma semana com relativo otimismo, foram prejudicadas por uma retomada da violência e tiveram poucos avanços tangíveis.

No sábado, as forças aéreas afegãs mataram 30 insurgentes em Kunduz, no noroeste, segundo o Ministério da Defesa. O bombardeio também matou 17 civis, de acordo com um porta-voz do governador da província.

O Ministério do Interior afirmou que os talibãs mataram 98 civis e feriram 230 nas últimas duas semanas no Afeganistão.