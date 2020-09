Comunicado do Business Wire :HCL Technologies

A HCL Technologies (HCL), empresa líder mundial em tecnologia, anunciou hoje sua intenção de adquirir a DWS Limited (ASX: DWS), um grupo australiano líder em consultoria de TI, negócios e gerenciamento. À medida que o mercado de TI continua evoluindo e a crescente demanda por estratégias digitais aumenta, a DWS - que conta com mais de 700 funcionários e escritórios em Melbourne, Sydney, Adelaide, Brisbane e Canberra - oferece inovação de negócios e tecnologia a grandes clientes dos mais diversos setores.

O DWS Group, com receita de AUD 167,9 milhões relatada no exercício fiscal de 2020, fornece uma ampla variedade de serviços de TI, inclusive transformação digital, desenvolvimento e suporte a aplicativos, gerenciamento e consultoria de programas e projetos. A aquisição da DWS aumentará fortemente a contribuição da HCL para iniciativas digitais na Austrália e na Nova Zelândia, fortalecendo ao mesmo tempo o portfólio de clientes da HCL em setores-chave.

"Estamos entusiasmados com esta expansão da HCL Technologies na Austrália e na Nova Zelândia, e confiantes de que nossos pontos fortes combinados vão acelerar ainda mais as jornadas de transformação digital de nossos clientes e inovações para os clientes finais deles", afirmou Michael Horton, vice-presidente executivo e gerente nacional da HCL Technologies para a Austrália e a Nova Zelândia. "A HCL investe na região há mais de 20 anos e tem o compromisso de possibilitar a digitalização e o crescimento do ecossistema local. A DWS construiu uma excelente reputação, impulsionada por consultores altamente talentosos que permitem que as organizações estejam na vanguarda da tecnologia. Estamos ansiosos para dar as boas-vindas à equipe DWS na HCL e criar oportunidades de carreira e aprendizagem globais aprimoradas para eles."

"Estamos muito satisfeitos com a entrada da equipe da DWS na HCL. Como uma marca líder na indústria de tecnologia global e mais de 150 mil funcionários em 49 países, eles proporcionam os melhores recursos de tecnologia do mercado, escala global e uma ampla rede de clientes e parceiros em vários setores", declarou Danny Wallis, CEO e diretor executivo da DWS. "Esta aquisição representa um resultado excelente para todas as partes interessadas da DWS: acionistas, funcionários, clientes e outros parceiros de negócios."

A HCL emprega atualmente 1.600 pessoas nas principais cidades, inclusive Canberra, Sydney, Melbourne, Brisbane e Perth. A HCL tem fornecido soluções de tecnologia inovadoras a algumas das maiores empresas da região e espera fortalecer seu modelo de entrega exclusivo e ofertas diferenciadas na região. Espera-se que a transação seja concluída em dezembro de 2020, estando sujeita a condições de fechamento, inclusive aprovações regulatórias.

Sobre a HCL Technologies

A HCL Technologies (HCL) capacita empresas globais com tecnologia para a próxima década já na atualidade. A estratégia Mode 1-2-3 da HCL, por meio de sua profunda experiência no setor, centralidade no cliente e cultura empresarial do ideapreneurship?, permite que as empresas se transformem em empresas da próxima geração.

A HCL oferece seus serviços e produtos através de três unidades de negócios: TI e Serviços de Negócios (IT and Business Services, ITBS), Serviços de Engenharia e P&D; (Engineering and R&D; Services, ERS) e Produtos e Plataformas (Products & Platforms, P&P;). A unidade ITBS permite que empresas globais transformem seus negócios por meio de ofertas nas áreas de aplicativos, infraestrutura, operações de processos digitais e próximas soluções geracionais de transformação digital. A ERS oferece serviços e soluções de engenharia em todos os aspectos do desenvolvimento de produtos e engenharia de plataforma, enquanto sob P&P;, a HCL fornece produtos de software modernizados para clientes globais para seus requisitos específicos de tecnologia e do setor. Por meio de seus laboratórios de coinovação de ponta, recursos de entrega global e ampla rede global, a HCL fornece serviços holísticos em várias verticais do setor, categorizados em serviços financeiros, manufatura, tecnologia e serviços, telecomunicações e mídia, varejo e CPG, ciências da vida e saúde, e serviços públicos.

Como empresa líder global em tecnologia, a HCL se orgulha de suas iniciativas de diversidade, responsabilidade social, sustentabilidade e educação. Nos 12 meses encerrados em 30 de junho de 2020, a HCL possuía uma receita consolidada de US$ 9,93 bilhões, e seus 150.287 "ideapreneurs" operam em 49 países. Para obter mais informações, acesse https://www.hcltech.com/

Sobre a DWS Limited

A DWS é uma empresa de serviços de TI com sede na Austrália, listada na bolsa de valores ASX, que oferece um conjunto de soluções integradas, inclusive serviços de consultoria, como desenvolvimento de aplicativos personalizados e gerenciamento de projetos e soluções digitais, como automação de dados e serviços de design. A DWS foi estabelecida em 1991 por Danny Wallis, seu atual CEO, e passou a ser negociada na ASX em junho de 2006. A DWS está sediada em Melbourne, com escritórios na Austrália localizados em Sydney, Brisbane, Adelaide e Canberra.

Para consultar o comunicado de imprensa na íntegra, clique no link a seguir.

https://www.hcltech.com/press-releases/press-releases-business/hcl-technologies-announces-intent-acquire-leading-australian

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200921005816/pt/

HCL Technologies:

Ravi Kathuria Ravi.Kathuria@hcl.com

Devneeta Pahuja Devneeta.p@hcl.com

DWS:

Danny Wallis Danny@dws.com.au

Stuart Whipp Stuart.whipp@dws.com.au

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.