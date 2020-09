Opositor russo Navalny afirma que Novichok foi encontrado em seu organismo e sobre o corpo

O opositor russo Alexei Navalny afirmou nesta segunda-feira que a substância neurotóxica Novichok foi detectada em seu organismo e sobre seu corpo, e exigiu que Moscou devolva as roupas que vestia no dia do envenenamento, que considera uma "prova vital".

"Antes da autorização para a transferência à Alemanha, eles tiraram toda a minha roupa e me enviaram totalmente nu. Levando em consideração que encontraram Novichok em meu corpo e que um método de infecção por contato é muito provável, minha roupa é uma prova material muito importante", escreveu em seu blogo o principal opositor do Kremlin, que está internado em um hospital de Berlim.

"Exijo que minhas roupas sejam cuidadosamente empacotadas em uma bolsa de plástico e devolvidas", completou.

Navalny, de 44 anos, sofreu um grave mal-estar a bordo do avião que o transportava da Sibéria a Moscou. Ele ficou dois dias em um hospital russo, apesar dos protestos de sua equipe, e depois foi levado para a Alemanha.

Um laboratório militar alemão concluiu que ele foi envenenado com uma substância do tipo Novichok, concebida para fins militares na época soviética, o que Moscou refuta.

De acordo com colaboradores de Navalny foram detectados vestígios da substância em uma garrafa de água encontrada no quarto de seu hotel na Sibéria.

Nesta segunda-feira, Navalny ironizou as verificações da polícia de transportes russa depois que ele passou mal no avião. "É como se tivesse escorregado em um supermercado e quebrado uma perna", comentou, de modo sarcástico.

A polícia, por sua vez, indicou em comunicado que as investigações "continuam", afirmando ter interrogado até agora "cerca de 200 pessoas" que estiveram em contato com Navalny ou com testemunhas de sua permanência na Sibéria.

Ela também disse que havia enviado pedidos de assistência jurídica à Alemanha, França e Suécia, que, segundo afirmou, "não responderam".

A porta-voz do opositor, Kira Iarmych, estimou no Twitter que "o ministério do Interior russo está fazendo de tudo para esconder o crime, não para resolvê-lo".

Afirmando ter sido intimada pela polícia dos transportes para interrogatório, ela anunciou sua intenção de não comparecer, acusando as autoridades de atrasar o processo para não ter que abrir uma investigação criminal.

Em outra publicação no Instagram, Navalny reservou palavras especiais para a mulher Yulia que, durante as três semanas em que permaneceu em coma, "conversava, cantava e colocava música".

"Agora sei com certeza, graças a minha experiência, que o amor cura e te devolve à vida", disse.