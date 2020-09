Comunicado do Business Wire :Nexusguard

Os invasores mudaram de tática no segundo trimestre de 2020, com um aumento de 570% em ataques DDoS 'bit-and-piece' em comparação com o mesmo período do ano passado, segundo o novo Relatório de Ameaças da Nexusguard do 2º Trimestre de 2020. Os perpetradores utilizaram ataques 'bit-and-piece' para lançar várias amplificações e elaboraram ataques baseados em UDP para inundar redes alvo com tráfego. Os analistas da Nexusguard testemunharam ataques com uso de volumes muito menores - mais de 51% dos ataques 'bit-and-piece' eram menores que 30 Mbps - para forçar os provedores de serviços de comunicação (CSPs) a submeter redes inteiras de tráfego à mitigação de risco. Isto provoca desafios significativos para CSPs e detecção baseada em limites usuais, que não é confiável ao apontar ataques específicos para aplicar a mitigação correta.

As melhorias nos recursos e na tecnologia farão com que os 'botnets' se tornem mais sofisticados, ajudando-os a aumentar a resiliência e evadir os esforços de detecção para obter o comando e o controle dos sistemas alvo. A evolução dos ataques significa que os CSPs precisam detectar e identificar padrões de tráfego de ataque menores e mais complexos entre grandes volumes de tráfego legítimo. Os analistas da Nexusguard recomendam que os provedores de serviço mudem para modelos preditivos baseados na aprendizagem profunda para identificar rapidamente padrões maliciosos e mitigá-los de modo cirúrgico antes que ocorra qualquer dano duradouro.

"O aumento do trabalho e do estudo remoto significa que o serviço online ininterrupto é mais crucial do que nunca", disse Juniman Kasman, Diretor de Tecnologia da Nexusguard. "Os invasores cibernéticos reescreveram seus manuais de campo de batalha e otimizaram habilmente seus recursos para que possam sustentar ataques mais longos e persistentes. As empresas devem buscar uma aprendizagem profunda em suas abordagens, se desejam corresponder à sofisticação e à complexidade necessárias para interromper com eficácia estas ameaças avançadas."

No passado, os invasores empregaram ataques 'bit-and-piece' com um único vetor de ataque para lançar novos ataques com base neste vetor. A Nexusguard relatou uma tendência de empregar uma combinação de medidas ofensivas a fim de lançar uma gama mais ampla de ataques, pretendendo aumentar o nível de dificuldade aos CSPs em detectar e diferenciar entre tráfegos malicioso e legítimo.

Os relatórios de pesquisa de ameaças DDoS da Nexusguard sobre dados de ataques de varredura de 'botnet', 'honeypots', CSPs e tráfegos que se movem entre invasores e seus alvos, ajudam as empresas a identificar vulnerabilidades e se manter informadas sobre as tendências mundiais de segurança cibernética. Leia na íntegra o Relatório de Ameaças da Nexusguard do 2º Trimestre de 2020 para mais detalhes.

