Vencedores do Emmys 2020 nas principais categorias

Lista dos vencedores nas principais categorias do Emmy:

- Melhor série dramática: "Succession"

- Melhor série de comédia: "Schitt's Creek"

- Melhor ator de série de drama: Jeremy Strong, "Succession"

- Melhor atriz de série de drama: Zendaya, "Euphoria"

- Melhor ator de série de comédia: Eugene Levy, "Schitt's Creek"

- Melhor atriz de série de comédia: Catherine O'Hara, "Schitt's Creek"

- Melhor ator coadjuvante de série de drama: Billy Crudup, "The Morning Show"

- Melhor atriz coadjuvante de série de drama: Julia Garner, "Ozark"

- Melhor ator coadjuvante de série de comédia: Daniel Levy, "Schitt's Creek"

- Melhor atriz coadjuvante de série de comédia: Annie Murphy, "Schitt's Creek"

- Melhor minissérie: "Watchmen"

- Melhor filme para TV: "Bad Education"

- Melhor ator de minissérie ou filme para televisão: Mark Ruffalo, "I Know This Much Is True"

- Melhor atriz de minissérie ou filme para televisão: Regina King, "Watchmen"

- Melhor ator coadjuvante de minissérie ou filme para televisão: Yahya Abdul-Mateen II, "Watchmen"

- Melhor atriz coadjuvante de minissérie ou filme para televisão: Uzo Aduba, "Mrs America"

Programas com mais estatueta:

"Watchmen" - 11

"Schitt's Creek" - 9

"Succession" - 7

"The Mandalorian" - 7